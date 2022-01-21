Рівень хімічного забруднення у світі досяг критичної точки – вчені

Із 1950 року виробництво хімічних речовин збільшилося у 50 разів

Із 1950 року виробництво хімічних речовин збільшилося у 50 разів. Вчені Стокгольмського центру сталого розвитку розповіли, що це загрожує природним екосистемам. Про це пише The Guardian.

Дослідники заявили, що антропогенне забруднення досягло надто небезпечних рівнів. Вони прогнозують, що до 2050 року воно потроїться.

Вчені розповіли, що найбільший рівень забруднення становить пластмаса та понад 3,5 тис. синтетичних хімікатів. У них входять: пестициди, антибіотики та промислові сполуки. Це знищує комах, якими живляться тварини.

Природні екосистеми дуже страждають від викидів токсичних сполук. Тому можливе порушення «планетарного кордону» – термін, що використовується для позначення меж навколишнього середовища, в межах яких люди можуть безпечно вижити. Отож ми ризикуємо завдати величезної непоправної шкоди біологічним системам Землі та самим собі.

«Темпи, з якими суспільство виробляє та викидає в навколишнє середовище нові хімічні речовини, несумісні з тим, щоб залишатися в безпечному робочому просторі для людства», – сказала Патрісія Вільяррубіа-Гомез, наукова співробітниця Стокгольмського центру стійкості та співавтор дослідження. дослідження.

Нагадаємо, експерти склали антирейтинг основних ризиків для людства на найближчі 10 років.

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