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Найкращий спосіб вивчити історію: порада від Інституту національної пам’яті (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Найкращий спосіб вивчити історію: порада від Інституту національної пам’яті (відео)
Пропаганда країни-окупантки РФ докладала неабияких зусиль, щоб переписати історію українців  
фото з відкритих джерел

«Найкращий спосіб бути незалежним – знати свою історію» 

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович дав поради, як найкраще вивчити історію України. За його словами, для вивчення історії можна використовувати лінійний підхід. Тобто весь проміжок часу, умовно поділений на певні епохи.

«Найпростіше ви можете взяти від княжої доби до сучасного періоду. Вивчіть основні дати, які слугуватимуть орієнтиром. Вам не потрібно запам’ятовувати їх усі. Найважливіше у вивченні історії – це запам’ятати хід історичного процесу, оцю історичну оповідь, яку називають історичний наратив», – пояснює Дробович.

Можна вчити історію через персоналії. Читати автобіографії, докладні дослідження вчених, мемуари.

«Через цей персоналістичний погляд конкретної історичної персоналії ви входите в епоху, дізнаєтесь персонажів. Звісно цей погляд буде неточним, бо суб'єктивний. Але з його допомогою ви  встановлюєте причинно-наслідкові зв'язки, запамятовуєте персоналії цієї епохи. Події емоційно забарвлюються, а це вже не сухі цифри», – говорить історик.

Пропагандисти з СРСР, а згодом і Росії доклали чимало зусиль, аби українці не знали своєї справжньої історії. Роками вони спотворювали факти та створювали потрібні ідеології міфи. На щастя, сьогодні українці мають доступ до величезної кількості книг та мультимедіа проєктів, які висвітлюють білі плями. 

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Теги: історія освіта наука СРСР Український інститут національної пам'яті День Незалежності

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