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Чи можна виїхати за кордон з «білим квитком»: відповідь юриста

Євгеній Гладун
glavcom.ua
Чи можна виїхати за кордон з «білим квитком»: відповідь юриста
Прикордонник на державному кордоні України
фото: ДПСУ

«Білий квиток» можуть отримати люди трьох категорій, але лише одна з них дає право виїхати за кордон

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.

Адвокат Ігор Ясько розповів виданню Новини.LIVE, як можуть виїхати за межі України непридатні до військової служби та зняті з військового обліку.

Три категорії «білого квитка»

Насамперед юрист нагадує, що умовна назва «білий квиток» об’єднує три різні категорії людей:

  • обмежено придатні до військової служби;
  • непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;
  • непридатні до військової служби, зняті з військового обліку.

З цих трьох категорій виїзд за кордон зараз дозволено лише останній — непридатним до військової служби й знятим з військового обліку.

«Чоловіки з відмітками у військово–обліковому документі «обмежено придатний до військової служби» або «непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» можливості виїхати за кордон не мають», – зазначив адвокат.

Хто з «білим квитком» може виїхати за кордон

Перетнути державний кордон з метою виїзду до ЄС можуть лише чоловіки, які належать до останньої категорії – «непридатні до військової служби, зняті з військового обліку».

Однак такої позначки у військово–обліковому документі буде замало. Для виїзду за кордон потрібно буде отримати додаткові документи.

«На сайті ДПСУ зазначено, що така позначка у військово–обліковому документі не підтверджує ні інвалідність, ні непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров'я, а отже, потрібно отримати додаткові документи. Остаточне рішення прийматиметься в пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з'ясування всіх обставин та фактів», – пояснив Ясько.

Які документи можуть знадобитися

Висновок лікарської комісії, згідно з яким особу було визнано непридатною до військової служби

Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу

Довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю

Пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де зазначено групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.

Нагадуємо, уряд удосконалив порядок бронювання військовозобов’язаних. Тепер звернення щодо визначення підприємств критично важливими має бути розглянуто протягом 10 днів.

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Теги: армія адвокат документи воєнний стан мобілізація кордон

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