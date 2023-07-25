Квитки російською мовою. «Укрзалізниця» втрапила у мовний скандал

Квиток «Укрзалізниці» містив інформацію лише англійською та російськими мовами

Одна з клієнток «Укрзалізниці» помітила, що на квитку інформація для пасажира написана російською та англійською мовами. Натомість українською мовою про корисні контакти вирішили не повідомляти. Про це повідомила Катерина Чепура.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Квиток на потяг в «Укрзалізниці» фото: Катерина Чепура

«Все для російськомовних і англомовних пасажирів…Нам, українцям, не потрібен номер контактцентру... і так «паймьом», – обурилася Чепура.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що розпочав заходи державного контролю за застосуванням державної мови «Укрзалізницею».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації українською. Це серйозне порушення мовного закону з боку «Укрзалізниці», – заявив омбудсмен.

Кремінь зазначив, що вже було підписано наказ про здійснення державного контролю за застосуванням державної мови «Укрзалізницею».

Нагадаємо, що в Запоріжжі вибухнув мовний скандал. На базі відпочинку «Куманьок» у місті Запоріжжі жінка, яка виїхала з окупованих територій, висловила свої зауваження щодо пісень російської співачки Ірини Алегрової, яка перебуває під санкціями через свою підтримку війни РФ в Україні. Після словесної перепалки із жінкою, яка переконувала, що слухати пісні Аллегрової – це «справа смаку», в розмову втрутилися двоє чоловіків. Один з них назвав себе «військовим», запевняв, що в Україні спілкуються «російською мовою» і заявив, що він «раждьон в СССР».