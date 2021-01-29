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    Наука та освіта

    Новий санітарний регламент: учнів не зможуть залучати до прибирання класів

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    Учнів не зможуть залучати до прибирання класів - Новий санітарний регламент: учнів не зможуть залучати до прибирання класів
    Учнів не зможуть залучати до прибирання класів

    Санітарний регламент дозволяє залучати учнів 5–11(12) класів лише до поливу рослин та вологого прибирання поверхонь

    Новий санітарний регламент, що набув чинності у січні 2021 року, не передбачає залучення школярів для миття підлоги та вікон, а також використання ними мийних та дезінфікувальних засобів.

    Про це йдеться у роз'ясненні Державної служби якості освіти щодо особливостей організації освітнього простору в школах.

    «Старий регламент передбачав також, що учні можуть самостійно прибирати класи, кабінети і лабораторії, і називав це «самообслуговуванням», – зазначають в Держслужбі.

    Водночас у новому документі термін «самообслуговування» також фігурує, однак він означає лише прибирання за собою сміття та тримання свого робочого місця у чистоті.

    «Дозволяє Санітарний регламент залучати учнів 5–11(12) класів лише до поливу рослин та вологого прибирання поверхонь (без миття підлоги та вікон і використання мийних та дезінфікувальних засобів). Відбуватись це має за участі вчителів або медичних працівників, а тривалість самообслуговування не має перевищувати 1 години на тиждень», – йдеться у роз'ясненні Державної служби якості освіти.

    Також у Держслужбі повідомили, що відтепер під час інституційних аудитів шкіл відбуватиметься вивчення освітнього середовища школи з огляду на його відповідність вимогам нового Санітарного регламенту.

    Педагогічні колективи мають врахувати зміни, здійснюючи самооцінювання освітнього та управлінського процесів у школі.

    Теги: школа сміття учні
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