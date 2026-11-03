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Невістка Ющенка поділилася місцем, де ховається від війни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Ющенко з 2018 року одружена із сином Віктора Ющенка, Андрієм Ющенком
фото: Іnstagram.com/olena_yushchenko

Олена Ющенко показалася на відпочинку

Невістка третього президента України Віктора Ющенка, рестораторка та бізнесвумен Олена Ющенко, розповіла, як «рятується» від війни. Жінка показала місце, куди вона їздить, аби перепочити від постійних російських атак. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки.

Олена Ющенко розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення Карпати «врятували» її родину від війни. Зокрема, сім'я Ющенків зупиняється в одному з готелів у горах. «Це місце врятувало нас від війни і продовжує це робити … Чудові Карпати та її гори …Моя маленька Швейцарія…» – зазначила Ющенко.

Олена Ющенко є дружиною Андрія Ющенка, пара одружилася у 2018 році. У 2022 році у подружжя народився син. Раніше Андрій Ющенко був одружений із молодшою сестрою української ведучої Маші Єфросиніної. Ліза Ющенко, яка з початку повномасштабного вторгнення мовчить про війну в Україні, продовжує жити в Москві.  

Віктор Ющенко з невісткою Оленою Ющенко
Віктор Ющенко з невісткою Оленою Ющенко
фото: Іnstagram.com/olena_yushchenko

До слова, Віктор Ющенко називає невістку «козачкою із Запоріжжя» через її працьовитість. Відомо, що Олена Ющенко займається блогом у соцмережах, має власний бренд одягу, а також досвід у ресторанному бізнесі.

Олена Ющенко зі свекром Віктором Ющенком та свекрухою Катериною Ющенко
Олена Ющенко зі свекром Віктором Ющенком та свекрухою Катериною Ющенко
фото: Іnstagram.com/olena_yushchenko

Нагадаємо, невістка Віктора Ющенка, Олена Ющенко покинула Кіпр після атаки Іраном британської авіабази, що розташований на острові. Олена Ющенко поділись тим, що була змушена поїхати з дому на Кіпрі. Жінка зізналася, що вона знову збирала валізи, як на початку повномасштабної війни в Україні. За словами Олени Ющенко, вона прийняла рішення поїхати з Кіпру, щоб її син не чув вибухів та не знав, що таке війна. 

Також повідомлялося, невістка третього президента України Віктора Ющенка, блогерка Олена Ющенко вітала його з днем народження, коли йому виповнилося 69 років. Жінка ділилася у мережі сімейними фото.

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Теги: діти війна Віктор Ющенко сім'я

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