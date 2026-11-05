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Британія офіційно вибачилася перед українськими дітьми-біженцями: усі деталі

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Британія офіційно вибачилася перед українськими дітьми-біженцями: усі деталі
Велика Британія запровадить іспит GCSE з української мови для школярів
Фото з відкритих джерел

Рішення ухвалили після багаторічної кампанії української громади. Раніше дітям-біженцям пропонували складати іспити з російської

Велика Британія перепросила перед українськими дітьми-біженцями, яким у місцевих школах пропонували складати іспит із російської мови через відсутність відповідної кваліфікації з української. Британський уряд профінансує розробку українського екзамену GCSE, який стане доступним в Англії у 2028 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Це сталося після років лобіювання з боку українського уряду та української громади від імені понад 30 тис. українських дітей, які втекли до Великої Британії. У листі до Міністерства освіти у 2024 році міністерство освіти в Києві заявило: «Ми глибоко стурбовані тим, що через відсутність українського GCSE багато українських дітей зазнають тиску з боку шкільного персоналу, щоб вони склали російський GCSE».

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко привітав рішення британського уряду. Він наголосив, що запровадження іспиту стало важливим кроком у забезпеченні права українських дітей за кордоном обирати рідну мову для складання випускних іспитів.

«Сьогодні ми зробили важливий крок до запровадження GCSE з української мови, якого роками прагнула українська громада у Великій Британії», – наголосив Бутенко.

Бутенко також подякував британському уряду та школам за підтримку українських дітей, які через повномасштабну війну були змушені залишити батьківщину.

Після початку повномасштабної збройної агресії росії проти України британські школи відчинили двері для тисяч українських школярів, і ми завжди будемо вдячні за цю підтримку. Вітаємо наступний крок британського уряду до забезпечення свободи освітнього вибору для українських дітей та поваги до їхньої національної ідентичності», – наголосив міністр освіти і науки України.

Про нову освітню кваліфікацію оголосила міністерка освіти Великої Британії Джорджія Гулд. За її словами, багато українських учнів опинилися в ситуації, коли їм пропонували складати іспит із російської мови через відсутність аналогічної можливості для української.

Йдеться про GCSE (General Certificate of Secondary Education) – британську кваліфікацію про здобуття середньої освіти, яку школярі зазвичай отримують приблизно у 16 років після складання іспитів із різних предметів. Відтепер українські діти зможуть обирати для такого іспиту рідну мову та офіційно підтверджувати рівень володіння нею в межах британської системи освіти.

Про рішення оголосили під час візиту Джорджії Гулд до школи Святої Марії на заході Лондона. Вона є центром мережі з 13 україномовних шкіл у Великій Британії. Там міністерка зустрілася з українськими учнями.

«Так багато учнів були змушені вивчати російську мову. Мені дуже шкода, що вони опинилися в такому становищі. Дуже важливо, щоб вони мали доступ до українського GCSE», – сказала Гулд.

Раніше «Главком» писав, що про запровадження GCSE з української мови повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він назвав це рішення історичним для української громади країни.

Нагадаємо, 24 листопада 2025 року «Главком» розповідав, що українські діти, які через повномасштабну війну переїхали до Великої Британії, були змушені складати іспити GCSE з російської мови. Зокрема, школярка Люба розповіла, що британська школа запропонувала їй складати іспит із російської, хоча дівчина хотіла обрати німецьку, яку вивчала в Україні. За її словами, підготовка до іспиту викликала сильний стрес. Очільниця української школи в Лондоні Інна Григорович тоді пояснювала, що українська громада домагається запровадження можливості складати іспити рідною мовою.

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Теги: міністр посол Велика Британія школярі Валерій Залужний іспит

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