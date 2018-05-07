П’ять способів навчити дітей любити читати

Навчити дитину читати - лише половина завдання. Важливо прищепити любов до книги

Сьогодні діти набагато більше захоплені інтернетом і соцмережами, ніж читанням книг. Науково доведено, що книги розвивають не тільки грамотність і мислення, а й формують особистість дитини, чого не скажеш про комп'ютерні ігри та сидіння в планшеті. Але багато батьків стикаються з проблемою, коли діти навідріз відмовляються брати в руки книгу.



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Навчити дитину читати - лише половина завдання. Важливо прищепити любов до книги

Сьогодні діти набагато більше захоплені інтернетом і соцмережами, ніж читанням книг. Науково доведено, що книги розвивають не тільки грамотність і мислення, а й формують особистість дитини, чого не скажеш про комп'ютерні ігри та сидіння в планшеті. Але багато батьків стикаються з проблемою, коли діти навідріз відмовляються брати в руки книгу. Навчити дитину читати - лише половина завдання. Важливо прищепити любов до книги, щоб читання було не примусом, а приємним і цікавим заняттям.

Найбільший книжковий супермаркет Yakaboo підготував п’ять порад, як привчити дитину до читання.

1. Почніть самі читати більше

Якщо в сім'ї прийнято проводити вільний час біля комп'ютера або телевізора, то дитина навряд чи швидко переключиться на книги. Станьте для неї прикладом. Знайдіть цікаві вам книги і час для їх читання.

2. Дайте дитині книги, які будуть їй цікаві

Книга має бути цікавою! Наприклад, дитину можуть зацікавити класичні казки про Русалоньку, Білосніжку чи Красуню і чудовисько.

Якщо ваша дитина цікавиться тим, як влаштований світ, то її можуть зацікавити книжки на технічну тематику. Як зробити літак, мотоцикл, космічний корабель і що таке Місяць – ті теми, які можуть захопити дитину.

3. Обговорюйте книги

Вам доведеться читати книги разом з дитиною або прочитати їх заздалегідь. Чому головний герой вчинив так чи інакше? Ви знайдете спільні теми для розмови і допоможете розвивати навички комунікації і збагатити словниковий запас дитини.

4. Цінуйте книги

Змалечку потрібно привчати дитину до бережного ставлення до книги, як до чогось особливо цінного. Створіть свої правила читання: обертайте книги в кольоровий папір, користуйтеся закладками, читайте в певний час і в певних місцях в будинку.

5. Включіть фантазію

Багато книг публікують без ілюстрацій, і вони стають дітям нецікавими. Спробуйте разом намалювати те, про що читаєте – підводний човен капітана Немо, снаряд на Місяць з романів Жуля Верна, хатину Тарзана або житло Мауглі. Деяким дітям може бути цікаво читання книг в ролях. Можливо, ви придумаєте якийсь шифр для пошуків захованого вами скарбу, розгадати який можна після прочитання якогось фрагмента книги.

Не стримуйте свою фантазію! До цього закликає і улюблена казка сотень мільйонів дітей у світі – «Нескінченна історія».

Якщо ви зможете привчити дитину читати книги, то ви дасте їй гарну уяву, ерудицію і перспективне майбутнє. Читайте разом!