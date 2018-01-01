Ректор столичного вузу не вбачає значної ефективності у гіпертрофованих канікулах

Поряд із проблемою нестачі коштів для опалення університетських аудиторій постає проблема опалення гуртожитків

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко, на відміну від колег з інших університетів, чесно визнає, що розпуск студентів «до весни» – крок вимушений. Керівник вишу не вбачає у таких заходах значної ефективності. «Більшість моїх студентів, викладачів, інших



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Поряд із проблемою нестачі коштів для опалення університетських аудиторій постає проблема опалення гуртожитків

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко, на відміну від колег з інших університетів, чесно визнає, що розпуск студентів «до весни» – крок вимушений. Керівник вишу не вбачає у таких заходах значної ефективності.

«Більшість моїх студентів, викладачів, інших співробітників – іногородні, вони навчаються і працюють, живуть у гуртожитках, користуються всіма послугами, які є у гуртожитку. Я не можу закрити гуртожиток і виселити сиріт, співробітників вузу, аспірантів. Чи там проживатиме 1000 людей, чи залишатимуться 100 – все одно його потрібно опалювати. Окрім того, у нас багато лабораторних робіт, які вдома не виконаєш», — пояснює ректор Ніколаєнко у розмові з «Главкомом».

«Якби можна було б закрити гуртожиток на цей період, я б також подумав про те, аби навчання продовжити влітку на пару тижнів, а взимку скоротити його», — зізнається ректор. З метою економії керівництво радить в викладачам по можливості більше працювати у бібліотеках, на виробництві і вдома, тобто менше користувалися електропристроями безпосередньо в університеті.

Як повідомили «Главкому» студенти цього університету, в аудиторіях цієї зими дуже холодно, на парах доводиться сидіти у верхньому одязі.

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