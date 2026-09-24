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Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах
Заяву про скорочення уроків активно обговорюють у соцмережах
фото з відкритих джерел

Користувачі соцмереж сперечаються про розклад, нормативні вимоги та втому учнів

Колишній очільник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук розкритикував заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенка про можливість скорочувати окремі уроки до 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Під його дописом у Facebook користувачі активно обговорили цю пропозицію, звертаючи увагу на нормативні вимоги та реалії роботи українських шкіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ігоря Лікарчука у Facebook.

Напередодні Бутенко в в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив, що тривалість уроку можна адаптувати до стану учнів. За його словами, якщо діти втомилися, заняття може тривати не 45, а 40 чи 35 хвилин. Міністр також припустив можливість змінювати порядок предметів у розкладі, щоб складніший матеріал діти опрацьовували тоді, коли їм легше концентруватися.

Лікарчук зауважив, що тривалість навчальних занять визначається законодавством, а вчителю не делеговане право самостійно змінювати її на власний розсуд.

«Тривалість навчальних занять у закладі освіти визначається в установленому законодавством порядку», – написав він.

На його думку, скорочення одного або кількох уроків також може створити проблеми з організацією розкладу. «Скорочення тривалості одного чи кількох уроків неминуче зумовить серйозні проблеми в організації освітнього процесу в закладі освіти в цілому», – зазначив Лікарчук.

Окремо він поставив під сумнів необхідність давати вчителям рекомендації щодо того, як діяти, коли учні втомилися, зазначивши, що українські педагоги самі здатні оцінювати стан своїх учнів.

Серед освітян ця заява викликала побоювання, що рекомендацію про «гнучкість» можуть почати використовувати як виправдання для скорочення навчального часу.

Переможниця всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» в номінації «Історія», заслужена вчителька України Олена Бурлака назвала такі заяви небезпечними. На її думку, ними можуть скористатися недобросовісні працівники, а також учні й батьки.

«Межа між реальною втомою/потребою і маніпуляціями надто тонка», – написала Бурлака.

Вона також звернула увагу, що зміна одного уроку може вплинути на весь шкільний розклад, особливо у невеликих закладах. «Цілий міністр не знає, хто складає розклад у школі», – іронічно зауважила Бурлака.

Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах фото 1
Скриншот: Olena Burlaka/Facebook

Подібну думку висловила Ольга Кальная. Вона зазначила, що вчитель сам бачить, коли учні втомилися, і знає, як продовжити навчальний процес. «Скоротити урок – це безпорадність», – написала вона.

Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах фото 2
Скриншот коментарів користувачів під дописом Ігоря Лікарчука у Facebook

Галина Герман звернула увагу на суперечливі, на її думку, заяви представників влади щодо освіти та організації навчального року. А Людмила Крукович поставила під сумнів компетентність посадовця та поцікавилася його обізнаністю з дитячою психологією і фізіологією.

Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах фото 3
Скриншот коментарів користувачів під дописом Ігоря Лікарчука у Facebook

Частина дописувачів наголосила на необхідності дотримання освітнього законодавства та зауважила, що скорочення уроків не враховує реалій роботи українських шкіл.

Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах фото 4
Скриншот коментарів користувачів під дописом Ігоря Лікарчука у Facebook

Анна Мельник назвала заяву популістською та припустила, що вона може бути пов’язана з проблемами організації шкільного харчування.

Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах фото 5
Скриншот коментарів користувачів під дописом Ігоря Лікарчука у Facebook

Інші дописувачі зауважили, що заяви міністра, на їхню думку, не враховують реальних проблем шкіл та практичного досвіду вчителів.

Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах фото 6
Скриншот коментарів користувачів під дописом Ігоря Лікарчука у Facebook

Деякі коментатори відреагували на пропозицію скоротити уроки іронічними запитаннями, доводячи цю ідею до абсурду.

Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах фото 7
Скриншот коментарів користувачів під дописом Ігоря Лікарчука у Facebook
Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах фото 8
Скриншот коментарів користувачів під дописом Ігоря Лікарчука у Facebook

Раніше «Главком» повідомляв, що міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив про можливість скорочувати окремі уроки з 45 до 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися або для ефективнішого опрацювання навчального матеріалу. Також він говорив про можливість змінювати порядок уроків у розкладі.

Наступного дня Бутенко уточнив, що не йдеться про загальне скорочення уроків до 35 хвилин. За його словами, такі зміни можуть застосовуватися, зокрема, після тривалого перебування дітей в укриттях під час повітряних тривог.

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Теги: освіта школа Ігор Лікарчук вчитель тривога

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