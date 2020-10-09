Школи незабаром зможуть перейти на електронні щоденники



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Школи незабаром зможуть перейти на електронні щоденники

Для вчителів, батьків та учнів будуть підготовлені детальні роз’яснення та відеоінструкції щодо користування новими інструментами

Державні електронні шкільні щоденники та журнали стануть доступними всім українським школам на безоплатній основі вже найближчим часом.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

За інформацією освітнього відомства, наразі проєкт перебуває на стадії тестування, у якому беруть участь декілька шкіл з кожної області.

Планується, що завершення пілотування проєкту орієнтовно відбудеться вже у листопаді.

«Після завершення цього етапу державні е-журнали та е-щоденники стануть доступними всім українським школам на безоплатній основі», - зазначають у Міністерстві освіти.

Для вчителів, батьків та учнів будуть підготовлені детальні роз’яснення та відеоінструкції щодо користування новими інструментами.

До слова, у Жмеринці всі школи перевели на електронні журнали й щоденники.

Діти на таке нововведення відреагували по-різному, адже відтепер батьки щодня можуть заходити на сайт і контролювати успішність та відвідування своїх дітей.