  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Школи незабаром зможуть перейти на електронні щоденники

    • Розсилка
    Школи незабаром зможуть перейти на електронні щоденники - Школи незабаром зможуть перейти на електронні щоденники
    Школи незабаром зможуть перейти на електронні щоденники

    Для вчителів, батьків та учнів будуть підготовлені детальні роз’яснення та відеоінструкції щодо користування новими інструментами

    Державні електронні шкільні щоденники та журнали стануть доступними всім українським школам на безоплатній основі вже найближчим часом.

    Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

    За інформацією освітнього відомства, наразі проєкт перебуває на стадії тестування, у якому беруть участь декілька шкіл з кожної області.

    Планується, що завершення пілотування проєкту орієнтовно відбудеться вже у листопаді.

    «Після завершення цього етапу державні е-журнали та е-щоденники стануть доступними всім українським школам на безоплатній основі», - зазначають у Міністерстві освіти.

    Для вчителів, батьків та учнів будуть підготовлені детальні роз’яснення та відеоінструкції щодо користування новими інструментами.

    До слова, у Жмеринці всі школи перевели на електронні журнали й щоденники.

    Діти на таке нововведення відреагували по-різному, адже відтепер батьки щодня можуть заходити на сайт і контролювати успішність та відвідування своїх дітей.

    діти школа батьки навчання, школа, освіта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies