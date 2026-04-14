Китай запроваджує вивчення ШІ з першого класу: чому Україні варто зробити те саме

Чи можемо ми втілити в життя щось подібне?

Китай прийняв план, згідно з яким до 2030 року шкільна освіта передбачатиме вивчення штучного інтелекту вже з першого (!) класу. І це докорінно мінятиме напрям всієї освіти в наступне десятиліття.

• 1 •

Якщо коротко, після перших двох ознайомчих років, вже з третього класу діти будуть створювати прості проєкти, а старшокласники вже мають зосередитися на прикладних інноваціях. Це кардинально мінятиме систему освіти як такої, створюючи абсолютно інший рівень підходів не до одного предмету, а до всієї системи освіти – від першого класу до докторської дисертації.

• 2 •

Чи можемо ми втілити в життя щось подібне? Відповідь проста: ми зобовʼязані це почати робити вже сьогодні. Тут не треба брехати самим собі: у нас немає ресурсу і можливостей бути AI лідером регіону, але ми сильні в своїй адаптивності та умінні перетворювати складні і дорогі процеси на значно простіші та дешевші. Власне, дронова війна кращий приклад того, як це працює.

• 3 •

Що для цього потрібно? Перш за все поставити задачу. Потім зрозуміти, як змінити (адаптувати) систему. Але саме тут є головна наша проблема. І вона навіть не в демографії, а небажанні подолати глобальну управлінську кризу.

• 4 •

На жаль чи на щастя, але ми можемо вже констатувати: освітня модель 19 століття, яка лежить в основі нашої (ширше всієї європейської освіти), попри важливі новації в вигляді інклюзивності, мобільності і т.д., де-факто, помирає.

На щастя, великі ретроградні системи не помирають швидко. А освіта, між іншим, одна з найбільш ретроградних систем і в цьому її величезна перевага. Але зараз, штучний інтелект прискорює процес цих змін і нам важливо встигнути вистрибнути в цей поїзд.

• 5 •

Наша нинішня проблема, крім всього іншого, полягає в тому, що наше ставлення до штучного інтелекту зводиться виключно до ШІ, як джерела плагіату, а не як до екосистеми, де плагіат є просто частиною процесу (як вироблення сміття).

Одним словом, у нас є шанс не просто увійти в цей процес, але й створити бізнес-систему, яку можна буде експортувати. Поки у нас є шанс бути серед піонерів.

Або ж і надалі продовжити безрезультатну боротьбу з плагіатом, яка зводиться до того, що самовпевнені викладачі кажуть: «Я легко відрізняю тексти згенеровані ШІ». А учень чи студент тільки відповідає: «Ха-ха-ха».