Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Мрія.Дошкілля» запрацює у 40 дитсадках: перелік областей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Мрія.Дошкілля» запрацює у 40 дитсадках: перелік областей
Найближчим часом екосистема «Мрія» об’єднає дві освітні ланки – дошкілля та школу
фото: Оксана Шуфрич (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Після завершення пілоту «Мрія.Дошкілля» стане доступною для всіх закладів дошкільної освіти

Пілот «Мрія.Дошкілля» стартує в 40 закладах дошкільної освіти. Це садочки на Одещині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, екосистема «Мрія» об’єднає дві освітні ланки – дошкілля та школу. «Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти. Без зайвих паперів», – каже вона.

Основні функції «Мрії.Дошкілля» – це цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності, зручне планування занять, конструктор конспектів за допомогою штучного інтелекту, сповіщення для батьків про день дитини в садочку, а також корисний контент для розвитку дитини.

Як зазначила Свириденко, після завершення пілоту «Мрія.Дошкілля» стане доступною для всіх українських дитсадків. За її словами, уже зараз адміністрація закладів дошкільної освіти може залишити заявку для підключення до системи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Тепер інформація про дітей, які не відвідують навчання, потраплятиме до ювенальної поліції та служби у справах дітей майже автоматично.

За словами голови громадської організації «Батьки SOS» Олени Парфьонової, для більшості сімей це нововведення нічого не змінить. Однак для тих, хто часто залишає дитину вдома, влаштовує їй канікули під час навчального року, чия дитина довго хворіє, навчається в іноземній школі або просто не підтримує зв’язок з українською школою, правила стали жорсткішими.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке має радикально змінити рівень безпеки в освітніх закладах. Відтепер перевірка кандидатів на роботу з дітьми стає жорсткою та обов’язковою: людей із «темним минулим» не допускатимуть до виховання та навчання учнів.

Читайте також:

Теги: дитячий садок Юлія Свириденко Мрія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко
Уряд готує рішення для зупинки боргів на енергоринку – Свириденко
Сьогодні, 18:20
За словами Свириденко, вирішення питання боргів важливе для стабільного проходження наступної зими
Уряд готує рішення для погашення боргів на ринку електроенергії
Вчора, 20:59
Зеленський та Свириденко мали зустріч
Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні
6 травня, 16:19
Російський удар по Сумах забрав життя працівниці дитсадка
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
6 травня, 13:58
Уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 13 млрд грн надходжень в результаті приватизації
Держава виставила цінник на Ocean Plaza: коли та за скільки продадуть конфіскований актив
5 травня, 12:17
Нова система підтримки сімей охоплює виплати від вагітності до вступу дитини до школи
Дитяча допомога у 2026 році: скільки родин вже отримали виплати
4 травня, 16:01
Частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт у межах планів стійкості регіонів
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
30 квiтня, 19:39
Загалом у 2026 році буде облаштовано 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн
Уряд розподілив фінансування на укриття в школах та дитсадках
20 квiтня, 15:39
Свириденко зустрілася з міністром фінансів США
Свириденко зустрілась з главою Мінфіну США: ключова тема – санкції проти РФ
15 квiтня, 22:30

Наука та освіта

«Мрія.Дошкілля» запрацює у 40 дитсадках: перелік областей
«Мрія.Дошкілля» запрацює у 40 дитсадках: перелік областей
Міносвіти перенесло вибори ректора Університету імені Шевченка
Міносвіти перенесло вибори ректора Університету імені Шевченка
Професор Університету Грінченка став членом Нацкомісії зі стандартів держмови
Професор Університету Грінченка став членом Нацкомісії зі стандартів держмови
Не всі педагоги отримали підвищену зарплату: уряд шукає рішення
Не всі педагоги отримали підвищену зарплату: уряд шукає рішення
Які бали НМТ потрібні для вступу на бюджет: дані по всіх вишах
Які бали НМТ потрібні для вступу на бюджет: дані по всіх вишах
Метінвест Політехніка спільно зі «Школою відновлення громад» готує управлінців для повоєнної відбудови України
Метінвест Політехніка спільно зі «Школою відновлення громад» готує управлінців для повоєнної відбудови України

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua