«Мрія.Дошкілля» запрацює у 40 дитсадках: перелік областей

Після завершення пілоту «Мрія.Дошкілля» стане доступною для всіх закладів дошкільної освіти

Пілот «Мрія.Дошкілля» стартує в 40 закладах дошкільної освіти. Це садочки на Одещині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, екосистема «Мрія» об’єднає дві освітні ланки – дошкілля та школу. «Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти. Без зайвих паперів», – каже вона.

Основні функції «Мрії.Дошкілля» – це цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності, зручне планування занять, конструктор конспектів за допомогою штучного інтелекту, сповіщення для батьків про день дитини в садочку, а також корисний контент для розвитку дитини.

Як зазначила Свириденко, після завершення пілоту «Мрія.Дошкілля» стане доступною для всіх українських дитсадків. За її словами, уже зараз адміністрація закладів дошкільної освіти може залишити заявку для підключення до системи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Тепер інформація про дітей, які не відвідують навчання, потраплятиме до ювенальної поліції та служби у справах дітей майже автоматично.

За словами голови громадської організації «Батьки SOS» Олени Парфьонової, для більшості сімей це нововведення нічого не змінить. Однак для тих, хто часто залишає дитину вдома, влаштовує їй канікули під час навчального року, чия дитина довго хворіє, навчається в іноземній школі або просто не підтримує зв’язок з українською школою, правила стали жорсткішими.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке має радикально змінити рівень безпеки в освітніх закладах. Відтепер перевірка кандидатів на роботу з дітьми стає жорсткою та обов’язковою: людей із «темним минулим» не допускатимуть до виховання та навчання учнів.