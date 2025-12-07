16-річна українка в Уельсі досліджує сонячні панелі для космічних місій

Катерина Хомініч із дитинства мріяла пов’язати життя з наукою

16-річна українка Катерина Хомініч, яка разом із родиною переїхала до Уельсу після початку повномасштабної війни в Україні, стала наймолодшою дослідницею лабораторії університету Свонсі. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Радіо «Свобода».

Після переїзду Катерина почала навчатися в державній британській школі. Нині вона – учениця 12-го класу, передостаннього перед вступом до університету.

Дівчина з дитинства мріяла пов’язати життя з наукою. І близько двох років тому вона надала перевагу фізиці.

Після відвідин «днів відкритих дверей» університету Свонсі вона отримала тижневу практику, а згодом – стажування, де працювала поруч із провідними науковцями над дослідженням фотовольтаїчних напівпровідників для космічних місій.

«Мені дали місце, столик, ноутбук, монітор і завдання. Щоранку я приходила, читала наукові документи, програмувала, думала, які можуть бути проблеми з симуляцією або як їх вирішити. Кожні два тижні була загальна зустріч з усіма дослідниками – і я сиділа за одним столом із тими, хто робить серйозні дослідження: професорами, лекторами. Слухала, які в них є проблеми, що вони роблять, щоб це вирішити. Вони дивилися, що я зробила. Це був чудовий досвід, щоб зрозуміти, як це – бути дослідником», – ділиться Катерина.

Стажування тривало місяць. Українка досліджувала напівпровідники сонячних панелей, які накопичують енергію Сонця, для того, щоб їх можна було використовувати в космосі. Каже: її напрацювання взяли як базу й нині науковці продовжують роботу. А вона заходить у лабораторію та долучається до обговорення результатів.

«Мій фокус був саме на фотовольтаїчних провідниках, які в сонячних панелях. Головна проблема – в тому, що вони не дуже добре працюють в космосі: можуть бути або надто холодні, або надто гарячі.

Ідеєю людей в моїй лабораторії було створити симуляцію, яка дозволить зрозуміти, за яких умов цей напівпровідник буде в космосі: яка температура цього напівпровідника буде, через скільки часу, коли він досягне стану рівноваги, який матеріал можна використати для цієї певної космічної місії», – пояснює юна дослідниця.

Катерина сподівається, що спільні напрацювання скоро зможуть надіслати до NASA для тестування в космосі.

«Враховуючи те, що я працювала з людьми, які вже мають декілька дипломів і справді знаються на цьому, тож у мене був страх, що я їх підведу. Проте в кінці я залишила їх враженими, приємно враженими. І це дає мені таку мотивацію далі продовжувати це вивчати: якщо в мене вийшло тут, то в мене точно вийде й надалі», – каже Катерина.

Катерина Хомініч також здобула золото на британській олімпіаді з обчислювальної фізики та стала першою у своїй школі, хто отримав престижну інженерну стипендію Arkwright. Юна дослідниця мріє вступити до Кембриджа та працювати в галузі квантової фізики, але найбільше прагне справедливого завершення війни в Україні.

