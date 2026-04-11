Реформа старшої школи: стало відомо, коли повноцінно запрацюють ліцеї та гімназії

До 2027 року громади мають створити нову мережу закладів

До 1 вересня 2027 року українські громади повинні завершити реформу шкільної мережі, розподіливши заклади на початкові школи, гімназії та ліцеї. Про це у коментарі «Главкому» розповіла освітній омбудсмен Надія Лещик.

Так, за її словами, відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», ще до 1 вересня 2024 року обласні (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад) та Київська міська рада мали затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

«До 1 вересня 2027 року засновники ліцеїв мають з урахуванням вищезазначених вимог утворити ліцеї та забезпечити їх належною матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до мережі Інтернет, забезпечити підвезення тощо. Плани формування мережі закладів освіти вже були затверджені, частина їх уже виконана. Більшість громад поступово формують мережі закладів освіти, частина її завершила, частина очікує», – уточнила Лещик.

Омбудсмен також додала, що частина громад уже завершила цей процес, а інші перебувають на стадії реалізації. «Частина учнів вже здобувають шкільну освіту не в тих закладах освіти, де розпочинали її здобувати. Тобто частина закладів, де учні розпочали здобувати відповідний рівень освіти, вже реорганізовані або у процесі реорганізації та мають статус початкових шкіл та/або гімназій, а частина ліквідовані або їхня діяльність призупинена», – зазначила Лещик.

Зазначимо, народна депутатка, представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа розповіла, що цьогоріч дев’ятикласники не будуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ), а от як буде наступного року наразі невідомо.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді 8 квітня підтвердив курс уряду на продовження освітньої реформи. Зокрема, йдеться про реорганізацію у старшу профільну школу.