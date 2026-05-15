Зеленський відзначив науковців держнагородами

Президент нагородив наукових працівників за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та зміцнення науково-технічного потенціалу України

У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки – День науки

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українців з нагоди Дня науки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №380/2026.

Глава держави нагородив наукових працівників за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Зокрема, президент нагородив орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня першого віцепрезидента Національної академії наук України, академіка НАН України Вячеслава Богданова, а також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – директора Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України Михайла Тукала.

Орденом «За заслуги» I ступеня нагороджено

Розуменка Володимира Давидовича – начальника відділу Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України».

Орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено

Дубровіну Любов Андріївну – генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, м. Київ

Метальнікова Петра Вадимовича — консультанта з технічних питань, раціоналізатора, м. Київ.

Орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено

Бірчака Івана Ігоровича – винахідника, раціоналізатора, м. Львів

Веретяннікова Володимира Івановича – інженера, раціоналізатора, м. Київ

Горбанівця Юрія Юрійовича – інженера-механіка, Київська область

Дідуха Максима Андрійовича – техніка-конструктора, Закарпатська область

Добосевича Олеся Мар’яновича – розробника, науковця, м. Львів

Драгомирика Юрія Валерійовича – завідувача відділення Державної установи «Інститут отоларингології імені проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України»

Кобзаря Олександра Вікторовича – радіоінженера, м. Київ

Леонтьєва Петра Володимировича – завідувача кафедри Сумського державного університету

Литвина Юрія Олександровича – інженера, винахідника, м. Київ

Менюка Олександра Сергійовича – інженера-конструктора, м. Київ

Мороза Гаррі Володимировича – старшого викладача кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»

Пася Антона Вікторовича – інженера-конструктора, м. Київ

Савченка Кирила Валентиновича – старшого наукового співробітника Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка Національної академії наук України

Тисячука Олега Вячеславовича – винахідника, конструктора, м. Київ

Хижняка Миколу Івановича – професора кафедри Української військово-медичної академії

Орденом княгині Ольги I ступеня нагороджено

Горовенко Наталію Григорівну – завідувача кафедри Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м. Київ.

Орденом княгині Ольги ІI ступеня нагороджено

Вожегову Раїсу Анатоліївну – виконувача обов’язків директора Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено

Медведовську Наталію Володимирівну – виконувача обов’язків головного ученого секретаря Національної академії медичних наук України

Нороху Дар’ю Євгеніївну – інженера-технолога, фахівця машинобудівного виробництва, м. Дніпро

Слободянюк Наталію Михайлівну – доцента кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

Медаллю «За бездоганну службу» III ступеня нагороджено

Таран Олену Вікторівну – завідувача кафедри Національної академії внутрішніх справ, підполковника поліції.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено

Батуринського Мирослава Павловича – старшого наукового співробітника лабораторії відділу наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Короловича Юрія Ласловича – начальника відділу Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», Київська область

Лещенка Сергія Петровича – головного наукового співробітника управління наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Петренка Миколу Сергійовича – інженера, фахівця машинобудівного виробництва, м. Дніпро

Плугатар Тетяну Анатоліївну – головного наукового співробітника відділу Національної академії внутрішніх справ.

Також президент присвоїв почесні звання:

«Заслужений діяч науки і техніки України»

Василенку Віктору Михайловичу – першому проректорові Харківського національного університету внутрішніх справ, підполковнику поліції

Войтенко Нані Володимирівні – професорові кафедри державної наукової установи «Київський академічний університет»

Гусиніну Валерію Павловичу –головному науковому співробітнику Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України

Долецькому Станіславу Павловичу – заступникові начальника відділу апарату президії Національної академії наук України

Лябаху Андрію Петровичу – завідувачеві відділу державної установи «Національний інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України»

Меленті Євгену Олександровичу – першому проректорові Національної академії Служби безпеки України, полковнику

Осадчуку Олександру Володимировичу – завідувачеві кафедри Вінницького національного технічного університету

Павліченку Володимиру Миколайовичу – доцентові кафедри Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

Петренку Олександру Юрійовичу – директорові Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України

Чикрію Аркадію Олексійовичу – завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, академіку НАН України

Шаповалову Георгію Івановичу – завідувачеві кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»

«Заслужений лікар України»

Артюху Сергію Володимировичу – старшому науковому співробітникові Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології імені С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України»

Жекову Ігорю Івановичу – старшому науковому співробітникові державної установи «Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»

Королю Павлу Олександровичу – завідувачеві кафедри Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м. Київ

Кріцаку Василю Васильовичу – завідувачеві відділення державної установи «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України»

Ларіоновій Олені Борисівні – лікареві відділення державної установи «Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»

Нуріманову Камілю Раїсовичу – завідувачеві відділу державної установи «Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова Національної академії медичних наук України»

Посохову Миколі Федоровичу – завідувачеві відділу державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології імені П.В.Волошина Національної академії медичних наук України»

Симулику Євгену Володимировичу – завідувачеві відділу державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України»

Шкарбану Віктору Павловичу – провідному науковому співробітникові державної установи «Національний науковий центр трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України»

Якушкіну Євгенію Юрійовичу – старшому науковому співробітникові державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Національної академії медичних наук України».

«Заслужений машинобудівник України»

Лєбєдєву Олегу Юрійовичу – інженерові-механіку, керівникові машинобудівного виробництва наукових розробок, м. Дніпро

Сажку Віктору Миколайовичу – інженерові-радіомеханіку, керівникові машинобудівного виробництва наукових розробок, м. Київ

Студзінському Андрію Сергійовичу – конструкторові, полковнику

Шидловському Сергію Анатолійовичу – інженерові-технологу, фахівцеві машинобудівного виробництва, м. Дніпро.

«Заслужений працівник освіти України»

Бойку Андрію Олександровичу – професорові, директору Навчально-наукового інституту електромеханіки та електротехніки Національного університету «Одеська політехніка»

Крицькому Дмитру Миколайовичу – деканові факультету Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»

Найді Сергію Анатолійовичу – професорові кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Парфьоновій Ірині Іванівні – доцентові кафедри Харківського національного медичного університету.

Нагадаємо, у третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки – День науки. Свято встановлене указом президента № 145/97 від 14 лютого 1997 року. Вищою державною науковою організацією України є Національна академія наук України (НАН України), утворена 27 листопада 1918 року. Свого часу вона була однією з найбільших республіканських академій, які працювали в Радянському Союзі. У 1999 році був прийнятий Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність», в якому були регламентовані основні напрямки функціонування науково-технічної сфери країни.