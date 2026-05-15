Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Зеленський відзначив науковців держнагородами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відзначив науковців держнагородами
Президент нагородив наукових працівників за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та зміцнення науково-технічного потенціалу України
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки – День науки

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українців з нагоди Дня науки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №380/2026

Глава держави нагородив наукових працівників за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Зокрема, президент нагородив орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня першого віцепрезидента Національної академії наук України, академіка НАН України Вячеслава Богданова, а також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – директора Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України Михайла Тукала.

Орденом «За заслуги» I ступеня нагороджено

Розуменка Володимира Давидовича – начальника відділу Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України».

Орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено

  • Дубровіну Любов Андріївну – генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, м. Київ
  • Метальнікова Петра Вадимовича — консультанта з технічних питань, раціоналізатора, м. Київ.

Орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено

  • Бірчака Івана Ігоровича – винахідника, раціоналізатора, м. Львів
  • Веретяннікова Володимира Івановича – інженера, раціоналізатора, м. Київ
  • Горбанівця Юрія Юрійовича – інженера-механіка, Київська область
  • Дідуха Максима Андрійовича – техніка-конструктора, Закарпатська область
  • Добосевича Олеся Мар’яновича – розробника, науковця, м. Львів
  • Драгомирика Юрія Валерійовича – завідувача відділення Державної установи «Інститут отоларингології імені проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України»
  • Кобзаря Олександра Вікторовича – радіоінженера, м. Київ
  • Леонтьєва Петра Володимировича – завідувача кафедри Сумського державного університету
  • Литвина Юрія Олександровича – інженера, винахідника, м. Київ
  • Менюка Олександра Сергійовича – інженера-конструктора, м. Київ
  • Мороза Гаррі Володимировича – старшого викладача кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»
  • Пася Антона Вікторовича – інженера-конструктора, м. Київ
  • Савченка Кирила Валентиновича – старшого наукового співробітника Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка Національної академії наук України
  • Тисячука Олега Вячеславовича – винахідника, конструктора, м. Київ
  • Хижняка Миколу Івановича – професора кафедри Української військово-медичної академії

Орденом княгині Ольги I ступеня нагороджено

  • Горовенко Наталію Григорівну – завідувача кафедри Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м. Київ.

Орденом княгині Ольги ІI ступеня нагороджено

  • Вожегову Раїсу Анатоліївну – виконувача обов’язків директора Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено

  • Медведовську Наталію Володимирівну – виконувача обов’язків головного ученого секретаря Національної академії медичних наук України
  • Нороху Дар’ю Євгеніївну – інженера-технолога, фахівця машинобудівного виробництва, м. Дніпро
  • Слободянюк Наталію Михайлівну – доцента кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

Медаллю «За бездоганну службу» III ступеня нагороджено

  • Таран Олену Вікторівну – завідувача кафедри Національної академії внутрішніх справ, підполковника поліції.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено

  • Батуринського Мирослава Павловича – старшого наукового співробітника лабораторії відділу наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
  • Короловича Юрія Ласловича – начальника відділу Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», Київська область
  • Лещенка Сергія Петровича – головного наукового співробітника управління наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
  • Петренка Миколу Сергійовича – інженера, фахівця машинобудівного виробництва, м. Дніпро
  • Плугатар Тетяну Анатоліївну – головного наукового співробітника відділу Національної академії внутрішніх справ.

Також президент присвоїв почесні звання:

«Заслужений діяч науки і техніки України»

  • Василенку Віктору Михайловичу – першому проректорові Харківського національного університету внутрішніх справ, підполковнику поліції
  • Войтенко Нані Володимирівні – професорові кафедри державної наукової установи «Київський академічний університет»
  • Гусиніну Валерію Павловичу –головному науковому співробітнику Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України
  • Долецькому Станіславу Павловичу – заступникові начальника відділу апарату президії Національної академії наук України
  • Лябаху Андрію Петровичу – завідувачеві відділу державної установи «Національний інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України»
  • Меленті Євгену Олександровичу – першому проректорові Національної академії Служби безпеки України, полковнику
  • Осадчуку Олександру Володимировичу – завідувачеві кафедри Вінницького національного технічного університету
  • Павліченку Володимиру Миколайовичу – доцентові кафедри Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
  • Петренку Олександру Юрійовичу – директорові Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
  • Чикрію Аркадію Олексійовичу – завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, академіку НАН України
  • Шаповалову Георгію Івановичу – завідувачеві кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»
  • «Заслужений лікар України»
  • Артюху Сергію Володимировичу – старшому науковому співробітникові Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології імені С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України»
  • Жекову Ігорю Івановичу – старшому науковому співробітникові державної установи «Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»
  • Королю Павлу Олександровичу – завідувачеві кафедри Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м. Київ
  • Кріцаку Василю Васильовичу – завідувачеві відділення державної установи «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України»
  • Ларіоновій Олені Борисівні – лікареві відділення державної установи «Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»
  • Нуріманову Камілю Раїсовичу – завідувачеві відділу державної установи «Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова Національної академії медичних наук України»
  • Посохову Миколі Федоровичу – завідувачеві відділу державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології імені П.В.Волошина Національної академії медичних наук України»
  • Симулику Євгену Володимировичу – завідувачеві відділу державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України»
  • Шкарбану Віктору Павловичу – провідному науковому співробітникові державної установи «Національний науковий центр трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України»
  • Якушкіну Євгенію Юрійовичу – старшому науковому співробітникові державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Національної академії медичних наук України».

«Заслужений машинобудівник України»

  • Лєбєдєву Олегу Юрійовичу – інженерові-механіку, керівникові машинобудівного виробництва наукових розробок, м. Дніпро
  • Сажку Віктору Миколайовичу – інженерові-радіомеханіку, керівникові машинобудівного виробництва наукових розробок, м. Київ
  • Студзінському Андрію Сергійовичу – конструкторові, полковнику
  • Шидловському Сергію Анатолійовичу – інженерові-технологу, фахівцеві машинобудівного виробництва, м. Дніпро.

«Заслужений працівник освіти України»

  • Бойку Андрію Олександровичу – професорові, директору Навчально-наукового інституту електромеханіки та електротехніки Національного університету «Одеська політехніка»
  • Крицькому Дмитру Миколайовичу – деканові факультету Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»
  • Найді Сергію Анатолійовичу – професорові кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Парфьоновій Ірині Іванівні – доцентові кафедри Харківського національного медичного університету.

Нагадаємо, у третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки – День науки. Свято встановлене указом президента № 145/97 від 14 лютого 1997 року. Вищою державною науковою організацією України є Національна академія наук України (НАН України), утворена 27 листопада 1918 року. Свого часу вона була однією з найбільших республіканських академій, які працювали в Радянському Союзі. У 1999 році був прийнятий Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність», в якому були регламентовані основні напрямки функціонування науково-технічної сфери країни.

Читайте також:

Теги: наука державні нагороди Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український президент потрапив до Вірменії вперше за 24 роки. Володимир зеленський разом з вірменським прем’єром Ніколом Пашииняном)
Подвійний ляпас Кремлю. Що означає історичний візит Зеленського до Вірменії Тема тижня
4 травня, 20:10
Зеленський заявив, що послаблення санкцій дає РФ $10 млрд на нові удари по Україні
Зеленський назвав суму, яку Росії отримала через послаблення санкцій США
19 квiтня, 11:08
Гроші від ЄС витратять на озброєння та захист енергетики, запевняє Зеленський
Зеленський розповів, на що витратять рекордний кредит від ЄС
26 квiтня, 15:36
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони, викрито російську агентурну мережу. Головне за 27 квітня 2026
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони, викрито російську агентурну мережу. Головне за 27 квітня 2026
27 квiтня, 21:15
Глава держави наголосив, що робота над поверненням українців з російської неволі триває
Зеленський анонсував новий обмін полоненими
29 квiтня, 17:03
Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026
Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026
1 травня, 21:18
Зеленський: Обговорили європейський пакет підтримки
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні
4 травня, 11:33
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
4 травня, 21:21
У Києві завершено розбір завалів на місці влучання в житловий будинок у Дарницькому районі
Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями
Сьогодні, 16:46

Наука та освіта

Зеленський відзначив науковців держнагородами
Зеленський відзначив науковців держнагородами
«Мрія.Дошкілля» запрацює у 40 дитсадках: перелік областей
«Мрія.Дошкілля» запрацює у 40 дитсадках: перелік областей
Міносвіти перенесло вибори ректора Університету імені Шевченка
Міносвіти перенесло вибори ректора Університету імені Шевченка
Професор Університету Грінченка став членом Нацкомісії зі стандартів держмови
Професор Університету Грінченка став членом Нацкомісії зі стандартів держмови
Не всі педагоги отримали підвищену зарплату: уряд шукає рішення
Не всі педагоги отримали підвищену зарплату: уряд шукає рішення
Які бали НМТ потрібні для вступу на бюджет: дані по всіх вишах
Які бали НМТ потрібні для вступу на бюджет: дані по всіх вишах

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua