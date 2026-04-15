Підробка освітніх документів. Поліція закрила справу проти блогера Спартака Субботи

Слідчі відкрили провадження 20 квітня 2023 року за ознаками підроблення документів про освіту так званим психологом
Правоохоронці закрили справу блогера Спартака Субботи, якого підозрювали у підробці документів про освіту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області у відповідь на запит «Бабеля».

Як зазначається, провадження було закрито відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України. Мова про закінчення строків давності притягнення до відповідальності.

Раніше «Главком» писав, що блогера Спартака Субботу, відео якого вірусилися в мережі та збирали мільйонні перегляди, звинуватили в шахрайстві. Субботу запрошували на телепрограми, стендапи та виступи в університетах як експерта у сфері психології та психотерапії. Тим часом проєкт «Свідомі» провів розслідування, яке мало результати, які шокують.

Психотерапевт Ілля Полудьонний стверджує, що Спартак п’ять років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога. Автор пише, що у Субботи може не бути медичної освіти, а також надає свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку Спартака у методах терапії.

Згодом Суббота, якого звинуватили у шахрайстві та відсутності фахової освіти, показав свої документи про освіту. Проте користувачі соціальних мереж поставили під сумнів надані ним дані. Тим часом Міністерство освіти та науки України заявило про можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів.

«Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., наявні завірені належним чином копії документів. Тоді Міністерство надіслало запити до ДП «Інформаційно-іміджевий центр» та ДП «Інфоресурс», аби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту», – йшлося в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Міністерство отримало відповіді від обох державних підприємств, що відомості про диплом магістра, копія якого прикладена до атестаційної справи, у реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту Міністерство освіти і науки України не видавало.

«Цю інформацію ми вже передали до Національної поліції України із проханням перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича», – додали в МОН.

Пізніше стало відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження проти Спартака Субботи щодо достовірності оприлюднених ним документів про освіту.

