Міносвіти перенесло вибори ректора Університету імені Шевченка

Організаційний комітет просить час для впорядкування виборчого процесу у виші

Міністерство освіти і науки України внесло зміни до графіка проведення виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згідно з наказом Міністерства освіти від 11 травня 2026 року, голосування відбудеться тепер 27 жовтня, інформує «Главком».

Рішення про зміну дати ухвалено на підставі офіційного звернення організаційного комітету університету. Після аналізу підготовчого процесу та консультацій із учасниками виборів оргкомітет виявив низку технічних і процедурних аспектів, які потребують додаткового врегулювання.

«У зверненні зазначено, що організаційний комітет встановив низку питань, які потребують врегулювання до проведення голосування. Йдеться про неузгодженості між локальними нормативними актами університету, потребу їхнього доопрацювання та затвердження Вченою радою, недостатній наразі рівень матеріально-технічної підготовки до виборів, відсутність належних умов для роботи дільничних виборчих комісій, а також невиконання безпекових вимог під час організації виборчого процесу», – йдеться в повідомленні Міносвіти.

Головна мета перенесення – гарантувати прозорість, законність та рівні умови для всіх кандидатів, а також забезпечити безпеку виборців.

Нагадаємо, що конкурс на посаду ректора було оголошено 2 березня 2026 року, а на період проведення процедур обов'язки очільника закладу виконує Валерій Копійка.

«Главком» писав, що 29 квітня, Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту.

Нагадаємо, питання участі Володимира Бугрова у виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне спеціальна комісія. Міністр освіти Лісовий повідомив, що Міністерство освіти і науки України вже призначило виконувача обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.