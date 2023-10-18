Зарплати «в конверті»: БЕБ спіймало ресторанний холдинг на несплаті податків

У БЕБ не вказують назву холдингу, де проводилися обшуки

Збитки, завдані державному бюджету, складають понад 50 млн грн.

Детективи Бюро економічної безпеки у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Про це повідомило БЕБ.

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Співробітники Бюро економічної безпеки встановили, що близько 2 тис. співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

«Задля виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів. Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу «власне поповнення рахунку». Тіньова заробітна плата надходила на картки для виплат один два рази на місяць», – йдеться у повідомленні.

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Компанія ухилялася від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску та ПДФО. Попередньо збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн.

Крім того, заклади не використовували Реєстратор розрахункових операцій (РРО) під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату готівкою. Після цього гроші передавали до головного офісу у Львові.

Під час обшуку в приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.

У БЕБ не вказують назву холдингу. Проте співвласник холдингу «!FEST» Юрко Назарук на своїй сторінці у Facebook розповів, що співробітники БЕБ приходили з обшуками до його компанії.