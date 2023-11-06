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Міносвіти пояснило, як реально підвищити зарплати викладачам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міносвіти пояснило, як реально підвищити зарплати викладачам
За словами Винницького, одна з причин, чому в педагогів низькі зарплати – у нашій країні забагато викладачів у закладах вищої освіти
фото з відкритих джерел

Заступник міністра освіти та науки розповів про реформу, яку потрібно реалізувати перед тим, як підвищувати зарплату викладачам

Зарплати працівників освіти в Україні, напевно, ніколи не були на такому рівні, щоби забезпечити усі основні потреби. Одна з причин, чому у педагогів низькі зарплати – у нашій країні забагато викладачів у закладах вищої освіти. Про це заявив у інтерв'ю заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький.

За словами Винницького, зробити роботу викладача більш оплачуваною можна, але для цього потрібно аби відбувалася модернізація мережі.

«Знаю, що це непопулярна думка, але у нас зараз забагато викладачів. І якщо ми говоримо, що викладачам потрібно збільшити зарплати, то варто розуміти, що бюджет не гумовий. Збільшити оклади або зарплати можливо після модернізації мережі», – сказав він.

Винницький зауважив, що в Україні вже знижується кількість вступників. Наприклад, впродовж останнього року їх поменшало майже вдвічі, хоча ще 15 років тому школи щорічно випускали по 630 тисяч дітей.

«Минулого року було 360 тис. Демографія показує, що в нас спад у кількості вступників фактично наполовину», – розповів заступник міністра освіти та науки України.

Чиновник додав, що у той час, коли число абітурієнтів невпинно знижується, кількість викладацького складу не змінюється. Сталим залишається і кількість закладів вищої освіти.

У кого з вчителів найменші зарплати у 2023 році

Найнижчі посадові оклади призначаються молодим вчителям без серйозного стажу роботи. Такі педагоги, за даними Міністерства освіти, станом на 2023 рік, отримують усього 5 699 гривень.

Однак в результаті мінімальна середня зарплата для вчителя без стажу все ж вища. Адже вони можуть розраховувати на виплату різноманітних надбавок. Наприклад:

  • за вислугу років – 627 гривень (10% для молодих вчителів);
  • за престижність праці – 1 254 гривні;
  • за сумлінну працю – 522 гривень.

Додаткові гроші надаються й за класне керівництво. За це до основної зарплати доплачують близько 1 300 гривень. А якщо вчитель користується допомогою на оздоровлення у випадку надання щорічної відпустки, то педагогу ще нарахують 522 гривні до зарплати.

Тож, за даними МОН, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу роботи становить 10 574 гривень.

Які максимальні зарплати у вчителів

Як свідчать дані порталу Всеосвіта найвищі зарплати отримують вчителі вищої категорії. Розмір їхніх зарплат коливається на рівні 21 тис. грн. Директори шкіл отримують не більше 23 тис. грн.

Нагадаємо, зарплата вчителів у Європі може коливатися від 4 000 до 92 000 євро на рік. Різниця в зарплатні, яку отримують працівники галузі освіти, часто дуже велика навіть в межах ЄС.

До слова, українські вчителі отримують такі зарплати (без доплат і з розрахунку 18 год/тиждень): молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи – 5 699 грн; вчитель І категорії – 6 567 грн; вчитель вищої категорії – 7 001 грн; директор закладу освіти – 8 679 грн.

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта вчитель зарплата реформа

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