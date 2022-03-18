  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Світовий банк виділив майже $100 млн на стипендії українським студентам

    На сьогодні мобілізована Світовим банком фінансова підтримка України досягла $1,025 млрд - Світовий банк виділив майже $100 млн на стипендії українським студентам
    На сьогодні мобілізована Світовим банком фінансова підтримка України досягла $1,025 млрд

    Через війну багато українських сімей не можуть підтримувати освіту своїх дітей

    Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти у розмірі майже $100 млн, що дозволить виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів. Про це йдеться у повідомленні Світового банку.

    «Завдяки новому компоненту спільного проєкту Міносвіти та СБ «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» надається фінансування у розмірі майже $100 млн для відшкодування бюджетної програми уряду в секторі вищої освіти», – зазначив банк.

    Фінустанова пояснила, що російське вторгнення принесло невимовні страждання в українські сім'ї, і багато родин не можуть підтримувати освіту своїх дітей.

    «Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання», - наводяться у повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупап Банерджі.

    Як повідомлялося, минулого тижня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила пакет фінансування для України під назвою «Фінансування на відновлення в умовах надзвичайної економічної ситуації в Україні» або «Вільна Україна». На сьогодні мобілізована банком фінансова підтримка досягла $1,025 млрд. Вона допомагає уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

    Це фінансування є частиною пакету допомоги Україні, який найближчими місяцями становитиме $3 млрд. Додаткову підтримку отримають країни, які приймають українських біженців. За даними УВКБ ООН, з початку вторгнення майже 3,2 млн українців – переважно жінки, діти та люди похилого віку, знайшли порятунок у сусідніх країнах.

    Нагадаємо, днями Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: росія освіта війна Світовий банк стипендія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Світовий банк виділив майже $100 млн на стипендії українським студентам