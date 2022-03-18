Світовий банк виділив майже $100 млн на стипендії українським студентам

Через війну багато українських сімей не можуть підтримувати освіту своїх дітей

Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти у розмірі майже $100 млн, що дозволить виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів. Про це йдеться у повідомленні Світового банку.

«Завдяки новому компоненту спільного проєкту Міносвіти та СБ «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» надається фінансування у розмірі майже $100 млн для відшкодування бюджетної програми уряду в секторі вищої освіти», – зазначив банк.

Фінустанова пояснила, що російське вторгнення принесло невимовні страждання в українські сім'ї, і багато родин не можуть підтримувати освіту своїх дітей.

«Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання», - наводяться у повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупап Банерджі.

Як повідомлялося, минулого тижня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила пакет фінансування для України під назвою «Фінансування на відновлення в умовах надзвичайної економічної ситуації в Україні» або «Вільна Україна». На сьогодні мобілізована банком фінансова підтримка досягла $1,025 млрд. Вона допомагає уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

Це фінансування є частиною пакету допомоги Україні, який найближчими місяцями становитиме $3 млрд. Додаткову підтримку отримають країни, які приймають українських біженців. За даними УВКБ ООН, з початку вторгнення майже 3,2 млн українців – переважно жінки, діти та люди похилого віку, знайшли порятунок у сусідніх країнах.

Нагадаємо, днями Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.

Джерело: Інтерфакс-Україна