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Революційний прорив: науковці створили синтетичні ембріони людини штучно

Діана Гасюк
glavcom.ua
Революційний прорив: науковці створили синтетичні ембріони людини штучно
Ембріоноподібні моделі містять клітини, що формують плаценту, жовтковий мішок і сам ембріон
фото: BBC

Ці ембріони можуть надати найважливіші дані про вплив генетичних порушень

Учені за допомогою стовбурових клітин створили синтетичні людські ембріони без використання яйцеклітин і сперматозоїдів. Про це пише The Guardian, із посиланням на професорку Кембриджського університету та Каліфорнійського інституту технологій Магдалену Жерницьку-Гьоц.

На зустрічі Міжнародної спілки дослідження стовбурових клітин у Бостоні вона розповіла, що це радше ембріоноподібні моделі, створені шляхом перепрограмування стовбурових ембріональних клітин.

Вони не мають серця, яке б’ється, і зачатків мозку, але містять клітини, що формують плаценту, жовтковий мішок і сам ембріон.

За словами дослідників, ці ембріони можуть надати найважливіші дані про вплив генетичних порушень та біологічних причин первинного невиношування вагітності.

Жерницька-Гьоц розповіла, що декілька модельних структур, які були вирощені з однієї стовбурової клітини, досягли моменту розвитку під назвою гаструляція. У цей момент ембріон перетворюється із суцільного шару клітин на окремі клітинні лінії. На цій стадії розвитку в ембріона поки що немає серця, що працює, кишківника або зачатків мозку, але модель має примордіальні зародкові клітини.

«Наша модель людини є першою моделлю людського ембріона з трьома лініями, яка визначає амніон і зародкові клітини, клітини-попередники яйцеклітини та сперми», – наголосила Жерницька-Гьоц.

Водночас ця робота також спричиняє серйозні етичні та юридичні проблеми, оскільки вирощені в лабораторії ембріони не підпадають під чинне законодавство Великої Британії та більшості інших країн.

Видання зазначає, що у найближчому майбутньому синтетичні ембріони також не будуть використовуватися в клінічній практиці. Пересадка штучних ембріонів у матку пацієнтки була б незаконною і ризикованою, оскільки поки що невідомо, чи можуть вони дозрівати після ранніх стадій.

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Теги: наука модель робота вчені

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