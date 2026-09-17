НМТ-2026. Три ліцеї Рівного увійшли до списку найкращих в Україні

Обласний науковий ліцей в Рівненської обласної ради, що посів перше місце в Рівному за результатами НМТ

Лідер міського рейтингу посів 43 місце в загальноукраїнському списку

Обласний науковий ліцей у Рівному очолив міський рейтинг за результатами НМТ-2026 із середнім результатом 140,3 бала. Ще два заклади міста також потрапили до першої двохсотки шкіл України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Другу сходинку зайняв Рівненський ліцей «Український» із результатом 137,3 бала. Третім став Рівненський ліцей №7, випускники якого в середньому набрали 133,3 бала.

Окрім першого місця в міському рейтингу, Обласний науковий ліцей посів 43 місце серед шкіл України. Ліцей «Український» опинився на 77 сходинці загальноукраїнського рейтингу, а ліцей №7 – на 191-й. Таким чином, три найкращі заклади Рівного увійшли до топ-200 шкіл України, а два з них – до першої сотні.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Бал ЗНО Рейт. бал Учнів / тестів Склав (%) 1 Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради 43 140,3 162,2 188/752 100 2 Рівненський ліцей «Український» Рівненської міськради 77 137,3 160,7 58/232 100 3 Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради 191 133.3 155.8 71/284 99 4 Рівненський ліцей «Колегіум» Рівненської міськради 223 132.6 155.1 65/248 99 5 Рівненський ліцей «Елітар» Рівненської міськради 245 132.1 154.9 39/156 100 6 Рівненський ліцей «Гармонія» Рівненської міськради 260 131.7 154.1 57/228 100 7 Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради 328 130.6 151.8 124/496 99 8 Рівненський ліцей №28 Рівненської міськради 414 129.4 151.2 75/300 99 9 Приватний заклад ЗСО «Рівненський ліцей «Іт степ скул» 557 127.9 150.3 13/48 100 10 Рівненський академічний ліцей «Престиж» імені Лілії Котовської Рівненської міськради 560 127.8 149.4 65/260 99

Четверте місце посів Рівненський ліцей «Колегіум» із результатом 132,6 бала. П’ятим став Рівненський ліцей «Елітар» – 132,1 бала. Шосте місце зайняв Рівненський ліцей «Гармонія» із середнім результатом 131,7 бала. На сьомій сходинці опинився Рівненський ліцей №12, випускники якого в середньому набрали 130,6 бала. Восьме місце посів Рівненський ліцей №28 із результатом 129,4 бала. Дев’ятим став приватний Рівненський ліцей «Іт степ скул» – 127,9 бала. Десяте місце зайняв Рівненський академічний ліцей «Престиж» імені Лілії Котовської із середнім результатом 127,8 бала.

Також нагадуємо, що раніше «Главком» писав про рейтинг найкращих шкіл Волині за результатами НМТ-2026.