Найкращі школи Волині за результатами НМТ-2026: рейтинг

Будівля Ліцею імені Олени Пчілки у Ковелі, який посів перше місце в рейтингу шкіл Волинської області за результатами НМТ-2026

До першої десятки увійшли навчальні заклади Ковеля, Нововолинська та інших громад

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року, інформує «Главком».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце у рейтингу шкіл Волинської області посів Ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля. Його рейтинговий бал становить 145,3.

Другу позицію посів Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міської ради з рейтинговим балом 131,4. Третім став Буцинський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського району — 130,9.

ТОП–10 шкіл Волинської області за результатами НМТ–2026:

Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської обл. – 145,3; Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міськради Волинської обл. – 131,4; Буцинський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. – 130,9; Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради – 130,6; Рудниківський ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. – 129,8; Ліцей №3 імені Лесі Українки м. Ковеля Волинської обл. – 129,5; Княгининівський ліцей Волинської обласної ради – 129,3; Мизівський ліцей Старовижівської селищної ради – 128,4; Берестечківський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. – 128,2; Опорний заклад ЗСО «Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського» Камінь-Каширської міськради Волинської обл. –126,8.

Рейтинг шкіл Волинської області з найвищими результатами НМТ 2026 року Інфографіка: osvita.ua

До десятки найкращих шкіл Волині також увійшли Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради – 130,6, Рудниківський ліцей Колківської селищної ради – 129,8, ліцей №3 імені Лесі Українки міста Ковеля – 129,5, Княгининівський ліцей Волинської обласної ради – 129,3, Мизівський ліцей Старовижівської селищної ради – 128,4, Берестечківський ліцей Берестечківської міської ради – 128,2 та опорний заклад ЗСО «Камінь-Каширський ліцей №1 імені Євгена Шабліовського» – 126,8.

Раніше «Главком» писав, що до рейтингу 200 найкращих закладів освіти України увійшли 52 школи, розташовані поза обласними центрами. Серед них – десять сільських шкіл. Найбільше таких закладів на Київщині – чотири. Ще по два представлені на Львівщині та Тернопільщині, по одному – на Рівненщині та Донеччині.