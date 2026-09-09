Соцмережі розкритикували шкільні обіди у Житомирі: реакція Держпродспоживслужби

У коментарях батьки діляться власними фото обідів та розповідають, чим годують дітей у різних ліцеях

У соцмережі обговорюють фотографію обіду, який, за словами авторів допису, подали учням одного з ліцеїв Житомира. Користувачі масово діляться власними фото шкільного харчування та розповідають, чим годують дітей у різних закладах міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи батьків дітей у Facebook.

Публікація швидко викликала активне обговорення. Наразі під нею понад тисяча коментарів.

На світлині видно білий пластиковий контейнер із розділеними секціями, у якому подали шкільний обід. В одній із секцій лежить порція гарніру, схожого на тушковану чи варену крупу або бобові в соусі. Ще є шматочок м’яса, а також по шматку помідора і огірка. Окремо в контейнері лежить шматочок білого хліба.

За словами користувачів Facebook, шкільний обід в 19 ліцеї Житомира Скриншот коментарів: Facebook / Житомир.info

У соцмережах поширили фото аналогічних обідів, щоб продемонструвати реальний стан харчування у школах Житомирщини. Зокрема, Віта Поліковська у коментарі для «Главкому» підтвердила, що саме так годують учнів у ліцеї № 19. Водночас вона зауважила, що самим дітям таке меню подобається.

Крім того, інформацію про специфіку харчування в ліцеї № 19 підтвердила й Тетяна Андрусевич. У соціальних мережах вона зауважила, що опубліковані фотографії повністю відображають реальний стан справ у їдальні цього навчального закладу.

До публічного обговорення долучаються й інші батьки. Зокрема, Галина Вольська також оприлюднила аналогічні світлини, підтвердивши, що така ситуація з якістю страв у закладах освіти регіону є системною.

Юрій Барабуз також виклав фотографії шкільних страв, які наочно демонструють серйозні проблеми з якістю та виглядом шкільних обідів.

Аліна Морозюк також опублікувала подібні світлини, підтвердивши, що така якість страв у навчальних закладах не є поодиноким випадком.

Частина користувачів розкритикувала вигляд та порції страв. «Жах, а не обід», – написала Тетяна Крижевська.

Інший користувач заявив, що його дитина нібито отруїлася на другий день навчання. Водночас такі твердження є особистими повідомленнями користувачів соцмереж і не підтверджені у дописі документально.

Скриншот коментарів: Facebook / Житомир.info

Водночас у коментарях є й протилежні відгуки. Юлія Поліщук опублікувала фотографії харчування з ліцею №23. За її словами, діти можуть не їсти окремі страви через власні вподобання, однак загалом їжа має апетитний вигляд, а меню щодня різне.

«Все доволі апетитно і щодня різне», – написала вона, додавши, що якість харчування може залежати від конкретної їдальні та працівників, які там готують.

Скриншот коментарів: Facebook / Житомир.info

Олена Білецька, яка розповіла про харчування у ліцеї №25, зазначила, що, за словами її дитини, омлет був схожий на хліб, а компот школярам взагалі не налили. Окремо дітям, за її словами, подавали нарізані помідори.

Скриншот коментарів: Facebook / Житомир.info

У коментарях також лунали звинувачення у можливому привласненні продуктів працівниками їдалень. Водночас автори таких повідомлень не навели доказів на підтвердження цих тверджень.

Скриншот коментарів: Facebook / Житомир.info

На ситуацію відреагувало Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. Там закликали батьків, які мають зауваження до якості, безпечності чи організації харчування у школах, звертатися до управління.

У відомстві зазначили, що такі звернення дають фахівцям можливість розглянути конкретну ситуацію та, у межах повноважень, вжити відповідних заходів реагування. «Безпечне та якісне харчування дітей – питання, яке має бути під постійною увагою», – наголосили у Держпродспоживслужбі.

Скриншот коментарів: Facebook / Житомир.info

Нагадаємо, нещодавно «Главком» писав про ситуацію з харчуванням школярів на Буковині. Після появи у соцмережах фото шкільного обіду в одному із закладів Чернівців там призначили службову перевірку, а в інших школах області – позапланові моніторингові візити.