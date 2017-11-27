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    У підвалі київського інституту виявили радіацію

    У 60-70 роках минулого століття в приміщенні була лабораторія досліджень зразків гірських порід методами нейтронно-активаційного аналізу
    У Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені Семененка Національної академії наук України  співробітники виявили джерело іонізуючого випромінювання при підготовці до проведення ремонтних робіт у підвальному приміщенні. Про це інформує у середу Державна інспекція ядерного регулювання України.  «19 лютого 2018
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    У 60-70 роках минулого століття в приміщенні була лабораторія досліджень зразків гірських порід методами нейтронно-активаційного аналізу

    У Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені Семененка Національної академії наук України  співробітники виявили джерело іонізуючого випромінювання при підготовці до проведення ремонтних робіт у підвальному приміщенні.

    Про це інформує у середу Державна інспекція ядерного регулювання України.

     «19 лютого 2018 року при підготовці  до проведення ремонтних робіт у підвальному приміщенні Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені Семененка Національної Академії наук України співробітниками інституту було ідентифіковано наявними у використанні приладами радіаційного контролю підвищення рівня потужності експозиційної дози у одному з підвальних приміщень», - йдеться у повідомленні.

    За історичними даними, у 60-70 роках минулого століття в данному приміщенні розташовувалася лабораторія досліджень зразків гірських порід методами нейтронно-активаційного аналізу.

    «Адміністрацією інституту вжиті першочергові заходи для забезпечення радіаційної безпеки і контролю доступу, у встановленому порядку поінформовано органи виконавчої влади та організовано оперативне обстеження території і приміщень із залученням  фахівців Інституту ядерних досліджень НАНУ, Головного управління  ДСНС у  м. Києві та Відділу з питань цивільного захисту Святошинської районної адміністрації  для прийняття рішень і подальших дій», - зазначили у Держатомрегулювання.

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