У підвалі київського інституту виявили радіацію

У 60-70 роках минулого століття в приміщенні була лабораторія досліджень зразків гірських порід методами нейтронно-активаційного аналізу

У Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені Семененка Національної академії наук України співробітники виявили джерело іонізуючого випромінювання при підготовці до проведення ремонтних робіт у підвальному приміщенні. Про це інформує у середу Державна інспекція ядерного регулювання України. «19 лютого 2018



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У 60-70 роках минулого століття в приміщенні була лабораторія досліджень зразків гірських порід методами нейтронно-активаційного аналізу

У Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені Семененка Національної академії наук України співробітники виявили джерело іонізуючого випромінювання при підготовці до проведення ремонтних робіт у підвальному приміщенні.

Про це інформує у середу Державна інспекція ядерного регулювання України.

«19 лютого 2018 року при підготовці до проведення ремонтних робіт у підвальному приміщенні Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені Семененка Національної Академії наук України співробітниками інституту було ідентифіковано наявними у використанні приладами радіаційного контролю підвищення рівня потужності експозиційної дози у одному з підвальних приміщень», - йдеться у повідомленні.

За історичними даними, у 60-70 роках минулого століття в данному приміщенні розташовувалася лабораторія досліджень зразків гірських порід методами нейтронно-активаційного аналізу.

«Адміністрацією інституту вжиті першочергові заходи для забезпечення радіаційної безпеки і контролю доступу, у встановленому порядку поінформовано органи виконавчої влади та організовано оперативне обстеження території і приміщень із залученням фахівців Інституту ядерних досліджень НАНУ, Головного управління ДСНС у м. Києві та Відділу з питань цивільного захисту Святошинської районної адміністрації для прийняття рішень і подальших дій», - зазначили у Держатомрегулювання.