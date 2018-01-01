Україна наздоганяє Китай за кількістю статей у Вікіпедії

Українська мова є однією з провідних у міжнародній Вільній енциклопедії й займає 16 місце за кількістю статей

За 14 років свого існування українська Вікіпедія поповнилася понад 760 тис. авторських статей і матеріалів, що дорівнює 365 томам Великої радянської енциклопедії. Наразі українська мова є однією з провідних у міжнародній Вільній енциклопедії й займає 16 місце за кількістю статей серед 268 мовних розділів цього популярного онлайн-довідника.



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Українська мова є однією з провідних у міжнародній Вільній енциклопедії й займає 16 місце за кількістю статей

За 14 років свого існування українська Вікіпедія поповнилася понад 760 тис. авторських статей і матеріалів, що дорівнює 365 томам Великої радянської енциклопедії.

Наразі українська мова є однією з провідних у міжнародній Вільній енциклопедії й займає 16 місце за кількістю статей серед 268 мовних розділів цього популярного онлайн-довідника. Попереду нас наразі – Китай (985 тис. статей), що займає 15 місце. Наступною ж за українською йде перська мова, що є офіційною в Ірані, нею створено 587 тис. статей (17 місце).

Вартим уваги є й той факт, що українська мова у Вікіпедії також суттєво випереджає арабську. Можливо, це пов’язано з цензурою у багатьох мусульманських країнах.

При цьому, як зазначають деякі спеціалісти, насправді Україна станом на початок 2018 року посідає у Вікіпедії не 16-те, а 12 місце, оскільки матеріали шведською, себуанською, варайською та в'єтнамською мовами містять ознаки ботозаливки і, як наслідок, вирізняються мінімальною «глибиною».

Керівники «Вікі» й відомі вікіентузіасти закликають українців створювати статті на добре відомі їм теми й редагувати вже існуючі матеріли.

Довідка: Перше місце у Вікіпедії традиційно займає англійська мова, якою створено понад півмільйона статей. Загальна ж кількість матеріалів проекту перевищує 47 млн.

Раніше у Вікіпедії пояснили, чому Google назвав Путіна переможцем майбутніх виборів.

Джерело: Еспресо ТВ