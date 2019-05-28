Українська вчена отримала престижну премію у Швейцарії за внесок у розвиток фізики



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У Європі Лесю Шуцьку знають, як інноваційну молоду вчену, що досліджує фізичні явища, які виходять за межі стандартної моделі фізики частинок

Вчена-фізик Леся Щуцька отримала премію від Європейського фізичного товариства.

Про це пише Український інтерес.

Зазначається, що нагороду українській вченій дали «за видатний внесок в експериментальну діяльність у галузі фізики елементарних частинок, починаючи від проектування та моделювання нових експериментів, операцій з тест-пучками та аналізу, до аналізу даних та їх остаточних теоретичних інтерпретацій».

«Леся Щуцька – українська вчена з Вінниці, зараз керує лабораторією фізики високих енергій Федеральної політехнічної школи Лозанни у Швейцарії», - йдеться у повідомленні.

У Європі Лесю знають, як всесвітньо відому, інноваційну молоду вчену, дослідження якої фокусується на пошуку фізичних явищ, що виходять за межі стандартної моделі фізики частинок.

Два роки тому вона виграла грант від European Research Council для проведення досліджень з використанням можливостей Великого адронного колайдера.