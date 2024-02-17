Полярники показали літню ніч на станції «Вернадського» (відео)

На відео можна побачити цікаву кліматичну особливість: тут більшість часу хмарно й погода змінюється дуже стрімко

Українські полярники показали 15 годин нічного життя довкола станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Відео опублікував Національний антарктичний науковий центр в Instagram.

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«Зйомка тривала з п'ятої вечора до восьмої ранку наприкінці січня. Нагадуємо, що в цей період в Антарктиці якраз літо й довгий світловий день. Тож нічний час на відео можна відстежити здебільшого за увімкненим світлом на станції», – йдеться в дописі до відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений НАНЦ🇺🇦 (@antarcticcenterua) Будь ласка, читайте текст після реклами

Також на відео можна побачити цікаву кліматичну особливість: тут більшість часу хмарно й погода змінюється дуже стрімко, повідомляють полярники.

Нагадаємо, що раніше біля української станції «Академік Вернадський» народилися пташенята домініканських мартинів і полярних крячків.

Також на станції «Академік Вернадський» можна було побачити рідкісне явище – так звані «сніжні пончики». Вони нечасто зустрічаються навіть в Антарктиці.