Полярники показали літню ніч на станції «Вернадського» (відео)
На відео можна побачити цікаву кліматичну особливість: тут більшість часу хмарно й погода змінюється дуже стрімко
Українські полярники показали 15 годин нічного життя довкола станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Відео опублікував Національний антарктичний науковий центр в Instagram.
«Зйомка тривала з п'ятої вечора до восьмої ранку наприкінці січня. Нагадуємо, що в цей період в Антарктиці якраз літо й довгий світловий день. Тож нічний час на відео можна відстежити здебільшого за увімкненим світлом на станції», – йдеться в дописі до відео.
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Також на відео можна побачити цікаву кліматичну особливість: тут більшість часу хмарно й погода змінюється дуже стрімко, повідомляють полярники.
Нагадаємо, що раніше біля української станції «Академік Вернадський» народилися пташенята домініканських мартинів і полярних крячків.
Також на станції «Академік Вернадський» можна було побачити рідкісне явище – так звані «сніжні пончики». Вони нечасто зустрічаються навіть в Антарктиці.
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