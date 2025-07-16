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В Україні вимирає риба, яка занесена до Червоної книги: пояснення іхтіологині

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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В Україні вимирає риба, яка занесена до Червоної книги: пояснення іхтіологині
В Україні через зміну клімату міліють водойми та зникають аборигенні види риб
фото з відкритих джерел

Аномально спекотні сезони літа та теплі зими впливають на прісноводну рибу: одні види зникають, інші з’являються

Клімат в Україні змінюється – літо стає спекотнішим, зима теплішою та малосніжною, а опадів меншає. Як наслідок, змінюється видовий склад риб, а деякі аборигенні види прісноводних зникають. Види, які краще переносять тепло, поступово поширюються на північ країни. Про це в коментарі «Главкому» розповіла іхтіологиня НАН України Юлія Куцоконь.

«Коли ми говоримо про клімат, то це процес довготривалий, за ним ведуться спостереження. Маємо аномально сухі літа з високими температурами, малосніжні теплі зими. А багато наших річок живляться саме від опадів», – пояснила Юлія Куцоконь.

Осушується річка Ягорлик в межах Подільського району Одеської області
Осушується річка Ягорлик в межах Подільського району Одеської області
фото: WWF

Фактор, який негативно впливає на прісноводну фауну – обміління водойм через зміну клімату. Посушливі роки та зменшення кількості опадів ведуть до скорочення місць існування риби.

«Зараз це явище досить поширене. І навіть якщо рибу переносять, якось рятують, все-одно загальна чисельність популяцій прісноводних риб зменшується. Кілька років поспіль були посушливі. І, схоже, ситуація буде тільки погіршуватися. Чим менше річок – тим менше місця для життя риб», – наголосила Куцоконь.

Крім того, не всі риби можуть пристосуватись до підвищення температур, тому ареал деяких видів скорочується.

Минь річковий – єдина риба в Україні, яка активна в холодній воді
Минь річковий – єдина риба в Україні, яка активна в холодній воді
фото з відкритих джерел

«У нас не так багато холодолюбних видів, але вони є. Наприклад, мінь річковий – він навіть нереститься взимку, а влітку в нього майже відсутня активність. Через потепління його ареал поступово зміщується все далі на північ. Інші подібні види, ймовірно, теж повторять цей шлях», – пояснила іхтіологиня.

Минь річковий – це єдина прісноводна риба родини миневих, активна взимку, коли температура води не перевищує +11,5°C. В Україні він зустрічається у Дніпрі, Дністрі, Сіверському Дінці та водоймах Закарпаття. Зазвичай минь річковий виростає до 50 см, іноді буває більшим, а живе в середньому 6–7 років. З 2009 року минь річковий занесений до Червоної книги України як вразливий вид через забруднення водойм, гідробудівництво та браконьєрство. Лов цієї риби заборонений, за порушення передбачено штрафи.

Раніше «Главком» інформував, що науковці виявили цікавий факт про рибу, яка водиться у Чорнобильській зоні. Іхтіологи провели дослідження фауни, під час якого виявилося що екосистеми, які існують без втручання людини, захищають своє біорізноманіття. 

Також «Главком» інформував, що правоохоронці Київської області спільно з представниками рибоохоронного патруля задокументували факт незаконного вилову риби, яким було завдано збитків державі на понад 167 тис. грн. Інцидент стався у селі Городище. 

 

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Теги: клімат Україна річка риба

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