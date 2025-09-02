Головна Країна Наука та освіта
Український католицький університет відповів на звинувачення Наталки Ворожбит

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Університет пропонував абітурієнтці допомогу з пошуком житла біля кампусу
фото: УКУ

Ректор вишу наголосив, що Парасці Курочкіній не надали місце у гуртожитку через високий конкурс і обмежену кількість кімнат

Український католицький університет відреагував на допис лавреатки Шевченківського премії, драматургині, режисерки Наталки Ворожбит, яка повідомила, що виш відмовився поселяти її доньку в гуртожиток через ЛГБТ-прапор, який Параскева Курочкіна розмістила як емодзі на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис УКУ.

За словами ректора університету Тараса Добка, цьогоріч УКУ отримав значно більше заяв-анкет, аніж кількість доступних місць для участі в освітньо-формаційній програмі «Християнська духовність у постмодерній добі». Через високу конкуренцію довелося відмовити понад 15 заявникам.

«Хочемо наголосити, що відбір на програму здійснює адміністрація колегіуму на конкурсній основі за результатами усної співбесіди та заповненої кандидатом заяви-анкети. Це регламентовано положенням про освітньо-формаційну програму «Християнська духовність в постмодерній добі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при ухваленні рішення адміністрація Колегіуму керувалася такими критеріями:

  • розуміння місії та цінностей УКУ,
  • мотивація до участі у формаційній програмі,
  • знання та готовність дотримуватися правил проживання у колегіумі.

Водночас ректор університету наголосив, що Український католицький університет пропонував допомогу Курочкіній у пошуку житла, а саме проживанням по сусідству з УКУ. «Ми щиро шкодуємо, що відмова щодо участі в освітньо-формаційній програмі була сприйнята Вами як обмеження для навчання в УКУ і спричинила для Вас велике розчарування. Ми були раді Вашому бажанню навчатися в нас і зарахували Вас на навчання за Вашою заявою. Розуміючи складнощі з пошуком житла у Львові, ми також були готовими допомогти Вам з проживанням по сусідству з університетом. Нам шкода, що в підсумку Ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням», – йдеться в заяві.

Український католицький університет відповів на звинувачення Наталки Ворожбит фото 1

Нагадаємо, відома українська драматургиня та сценаристка, лавреатка Шевченківської премії 2022 року Наталка Ворожбит написала в соціальних мережах, що її доньці відмовили в проживанні в гуртожитку Українського католицького університету через дискримінацію. За словами Ворожбит, причиною став ЛГБТ-прапор, який її донька розмістила як емодзі на своїй сторінці в Instagram. Згодом представниця університету запропонувала студентці кімнату в квартирі для викладачів за умови, що вона видалить емодзі та пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ в УКУ». Донька Ворожбит категорично відмовилася виконувати цю вимогу, і сім’я розірвала контракт з УКУ. Зрештою Параску зарахували до Києво-Могилянської академії.

