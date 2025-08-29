«Метінвест Політехніка» запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою

На сьогодні понад 1080 студентів вступили до «Метінвест Політехніки» на різні освітні програми

Випускники «Метінвест Політехніки» будуть отримувати подвійні дипломи

Ректор технічного університету «Метінвест Політехніка» Олександр Поважний повідомив про запуск спільної програми подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою. Про це він заявив під час виступу на форумі Forbes University, що відбувся у Києві.

«Ми уклали меморандуми про співпрацю з Київською та Дніпровською політехніками. Наразі з Дніпровською розробляємо програму подвійних дипломів. Це важливий крок до зміцнення інженерної освіти та розширення можливостей для студентів», – зазначив Поважний.

За словами ректора, «Метінвест Політехніка» реалізує модель, у якій бізнес не лише інвестує в освіту, а й безпосередньо бере участь в управлінні навчальним процесом, виступаючи справжнім партнером. Представники компанії залучені до викладання, розробки програм та роботи над бізнес-кейсами зі студентами.

Також Поважний звернув увагу на проблеми середньої освіти, зокрема з точних наук. Університет співпрацює з професійно-технічними закладами, надаючи експертизу програм, розвиваючи лабораторну базу та створюючи додаткові освітні можливості.

Окрему увагу ректор приділив стипендіальній системі. Зокрема, кращі студенти можуть отримати стипендії у розмірі до 10 тис. грн, включно зі стипендією генерального директора.

«Ми не просто готуємо фахівців, а формуємо лідерів. Після першого випуску вже створена асоціація випускників, яка включає не лише студентів, а й представників адміністрації університету та бізнесу», – додав він.

Форум Forbes University зібрав 36 спікерів – представників уряду, бізнесу, українських і закордонних вишів. Група «Метінвест» виступила генеральним партнером заходу.

«Метінвест Політехніка» була заснована Групою «Метінвест» у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.