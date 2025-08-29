Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Метінвест Політехніка» запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест Політехніка» запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою
На сьогодні понад 1080 студентів вступили до «Метінвест Політехніки» на різні освітні програми
фото: metinvestholding.com

Випускники «Метінвест Політехніки» будуть отримувати подвійні дипломи

Ректор технічного університету «Метінвест Політехніка» Олександр Поважний повідомив про запуск спільної програми подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою. Про це він заявив під час виступу на форумі Forbes University, що відбувся у Києві. 

«Ми уклали меморандуми про співпрацю з Київською та Дніпровською політехніками. Наразі з Дніпровською розробляємо програму подвійних дипломів. Це важливий крок до зміцнення інженерної освіти та розширення можливостей для студентів», – зазначив Поважний.

За словами ректора, «Метінвест Політехніка» реалізує модель, у якій бізнес не лише інвестує в освіту, а й безпосередньо бере участь в управлінні навчальним процесом, виступаючи справжнім партнером. Представники компанії залучені до викладання, розробки програм та роботи над бізнес-кейсами зі студентами.

Також Поважний звернув увагу на проблеми середньої освіти, зокрема з точних наук. Університет співпрацює з професійно-технічними закладами, надаючи експертизу програм, розвиваючи лабораторну базу та створюючи додаткові освітні можливості.

Окрему увагу ректор приділив стипендіальній системі. Зокрема, кращі студенти можуть отримати стипендії у розмірі до 10 тис. грн, включно зі стипендією генерального директора.

«Ми не просто готуємо фахівців, а формуємо лідерів. Після першого випуску вже створена асоціація випускників, яка включає не лише студентів, а й представників адміністрації університету та бізнесу», – додав він.

Форум Forbes University зібрав 36 спікерів – представників уряду, бізнесу, українських і закордонних вишів. Група «Метінвест» виступила генеральним партнером заходу.

«Метінвест Політехніка» була заснована Групою «Метінвест» у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.

Читайте також:

Теги: бізнес студенти університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата
Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата
15 серпня, 09:01
Сергій Лещенко визвірився на колишніх колег «Української правди», які оприлюднили цитати Єрмака
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі
13 серпня, 16:14
Списки рекомендованих до зарахування на бюджет буде оприлюднено не пізніше за 28 серпня
Вступна кампанія-2025: розпочався прийом заяв на магістратуру
8 серпня, 17:41
Роману Москаленку було 39 років. Він майже дев'ять років працював у медичному центрі «Добробут»
Під час російської атаки по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко
1 серпня, 12:46
Польща дає багато варіантів для отримання нового фаху
Як у Польщі отримати гроші від держави на нову спеціальність: покроковий план дій
1 серпня, 09:37
Директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»: Ми маємо жінок, які працюють на суто чоловічих посадах
Директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»: Ми маємо жінок, які працюють на суто чоловічих посадах
31 липня, 17:59
Університет звернувся до українців з проханням підтримати Дмитра Мазіна та його родину
Атака на Київ: росіяни знищили квартиру декана Могилянки Дмитра Мазіна
31 липня, 14:37
Згідно з новим законом, усі студенти медичних та фармацевтичних спеціальностей, придатні до військової служби за станом здоров’я та які пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити таку підготовку
Набрав чинності Закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів
31 липня, 14:02
Документальні перевірки не будуть проводитись щодо підприємств, які отримали статус АЕО
Митні перевірки бізнесу: кого з підприємців оминуть
29 липня, 18:14

Економіка

Чи дорога електроенергія в Україні? Розбір експерта Українського інституту майбутнього
Чи дорога електроенергія в Україні? Розбір експерта Українського інституту майбутнього
«Метінвест Політехніка» запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою
«Метінвест Політехніка» запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою
Два суди вже виграно: Україна подала новий позов проти Росії за втрати банків
Два суди вже виграно: Україна подала новий позов проти Росії за втрати банків
Екоподаток CBAM почне діяти Україні вже з 1 січня
Екоподаток CBAM почне діяти Україні вже з 1 січня
НБУ встановив офіційний курс валют на 29 серпня: подробиці
НБУ встановив офіційний курс валют на 29 серпня: подробиці
Розкрадання європейських коштів на відбудові України. Держаудитслужба попередила потенційних порушників про наслідки
Розкрадання європейських коштів на відбудові України. Держаудитслужба попередила потенційних порушників про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
6062
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4000
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву
3249
Путін організовує Україні оперативне оточення

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua