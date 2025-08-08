Вступна кампанія-2025: розпочався прийом заяв на магістратуру

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет буде оприлюднено не пізніше за 28 серпня

Подати заяви на бюджет або контракт можна до 18:00 25 серпня

Сьогодні, 8 серпня, розпочалося подання заяв для вступу до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Подати заяви на бюджет або контракт можна до 18:00 25 серпня. Після цього заклади вищої освіти зможуть проводити додатковий набір лише на контракт – до 20 жовтня.

Щоб подати заяви, вступнику потрібно створити або увійти в електронний кабінет. Можна подати до 15 заяв, з них максимум пʼять – на бюджет, решта – на контракт.

Після подання першої заяви змінити будь-які дані в електронному кабінеті неможливо. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5 (де 1 — найважливіша для вас заява).

«Якщо ви маєте пільги, то перед поданням заяв радимо звернутися до закладу освіти з документами для внесення інформації до відповідного реєстру. Під час подання обов’язково перевірте, чи відображаються ваші пільги», – йдеться в заяві.

За словами пресслужби відомства, скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна лише до її реєстрації у закладі вищої освіти. Після присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником» – скасування можливе тільки із втратою пріоритету.

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет буде оприлюднено не пізніше за 28 серпня. Вступники, які отримають рекомендацію, повинні підтвердити вибір місця навчання до 18:00 30 серпня.

Водночас надання рекомендацій на контрактні місця розпочнеться 1 вересня. Кінцеві строки підтвердження місця навчання визначено в правилах прийому конкретного закладу вищої освіти.

Як відомо, рекомендації до зарахування уже в електронних кабінетах вступників. Йдеться про вступ до закладів вищої освіти на основі 11 класів та диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста. Загалом за підсумками автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення рекомендації отримали 176376 вступників.

Зазначається, що 61 178 осіб отримали бюджетне місце за денною формою навчання, 4 315 – заочною. Квота-1: 4 060 осіб (з них 728 – заочна форма), квота-2: 4 960 осіб (з них 129 – заочна форма). Разом – 13,5% усіх рекомендованих на бюджет. 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом. 86% – за одним із трьох перших пріоритетів.

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

Як повідомлялося, в Україні цьогоріч інша форма розрахунку конкурсного бала для вступників, ніж це було попередніми роками. «Змінилася формула розрахунку конкурсного бала – тепер вона мотивує обирати профільні предмети», – зазначили у Міносвіти.

До слова, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних.