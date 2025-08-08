Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Вступна кампанія-2025: розпочався прийом заяв на магістратуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Вступна кампанія-2025: розпочався прийом заяв на магістратуру
Списки рекомендованих до зарахування на бюджет буде оприлюднено не пізніше за 28 серпня
фото з відкритих джерел

Подати заяви на бюджет або контракт можна до 18:00 25 серпня

Сьогодні, 8 серпня, розпочалося подання заяв для вступу до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Подати заяви на бюджет або контракт можна до 18:00 25 серпня. Після цього заклади вищої освіти зможуть проводити додатковий набір лише на контракт – до 20 жовтня.

Щоб подати заяви, вступнику потрібно створити або увійти в електронний кабінет. Можна подати до 15 заяв, з них максимум пʼять – на бюджет, решта – на контракт.

Після подання першої заяви змінити будь-які дані в електронному кабінеті неможливо. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5 (де 1 — найважливіша для вас заява).

«Якщо ви маєте пільги, то перед поданням заяв радимо звернутися до закладу освіти з документами для внесення інформації до відповідного реєстру. Під час подання обов’язково перевірте, чи відображаються ваші пільги», – йдеться в заяві.

За словами пресслужби відомства, скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна лише до її реєстрації у закладі вищої освіти. Після присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником» – скасування можливе тільки із втратою пріоритету.

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет буде оприлюднено не пізніше за 28 серпня. Вступники, які отримають рекомендацію, повинні підтвердити вибір місця навчання до 18:00 30 серпня.

Водночас надання рекомендацій на контрактні місця розпочнеться 1 вересня. Кінцеві строки підтвердження місця навчання визначено в правилах прийому конкретного закладу вищої освіти.

Як відомо, рекомендації до зарахування уже в електронних кабінетах вступників. Йдеться про вступ до закладів вищої освіти на основі 11 класів та диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста. Загалом за підсумками автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення рекомендації отримали 176376 вступників.

Зазначається, що 61 178 осіб отримали бюджетне місце за денною формою навчання, 4 315 – заочною. Квота-1: 4 060 осіб (з них 728 – заочна форма), квота-2: 4 960 осіб (з них 129 – заочна форма). Разом – 13,5% усіх рекомендованих на бюджет. 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом. 86% – за одним із трьох перших пріоритетів.

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

Як повідомлялося, в Україні цьогоріч інша форма розрахунку конкурсного бала для вступників, ніж це було попередніми роками. «Змінилася формула розрахунку конкурсного бала – тепер вона мотивує обирати профільні предмети», – зазначили у Міносвіти.

До слова, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних.

Читайте також:

Теги: університет студенти вступна кампанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом
Стало відомо, скільки цьогорічних вступників отримали бюджетні місця
5 серпня, 21:57
Оновлена військова підготовка охопить усіх громадян, починаючи зі шкільного віку
Починатиметься з 14 років: підготовка до спротиву замінить стару модель військової освіти в Україні
5 серпня, 13:00
Роману Москаленку було 39 років. Він майже дев'ять років працював у медичному центрі «Добробут»
Під час російської атаки по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко
1 серпня, 12:46
Згідно з новим законом, усі студенти медичних та фармацевтичних спеціальностей, придатні до військової служби за станом здоров’я та які пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити таку підготовку
Набрав чинності Закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів
31 липня, 14:02
З 1 вересня до 20 жовтня ЗВО можуть проводити додаткові набори лише на контракт
Вступна кампанія 2025. Міносвіти нагадало абітурієнтам про наближення важливої дати
28 липня, 21:41
У 2024-2025 роках із закладів вищої освіти було відраховано понад 50 тисяч чоловіків
У службі якості освіти повідомили про кількість відрахованих дорослих студентів
21 липня, 18:52
Екскурсійні маршрути розроблені з урахуванням умов воєнного стану
До Дня української державності у Києві відбудуться безплатні екскурсії: як потрапити
15 липня, 07:00
У 2025 році найкращим університетом України знову став КНУ ім. Шевченка
Названо найкращий університет України у 2025 році: повний список лідерів
14 липня, 05:27
Марія Бугайова
Зниклу в Італії студентку з України знайшли повішеною
8 липня, 19:56

Наука та освіта

Вступна кампанія-2025: розпочався прийом заяв на магістратуру
Вступна кампанія-2025: розпочався прийом заяв на магістратуру
У «Резерв+» з’явилася нова відстрочка для працівників освіти
У «Резерв+» з’явилася нова відстрочка для працівників освіти
Вступна кампанія-2025: заступник міністра розповів про перші результати
Вступна кампанія-2025: заступник міністра розповів про перші результати
Стало відомо, скільки цьогорічних вступників отримали бюджетні місця
Стало відомо, скільки цьогорічних вступників отримали бюджетні місця
В Україні стартувала додаткова сесія для вступу на магістратуру
В Україні стартувала додаткова сесія для вступу на магістратуру
Жінки з медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставатимуть на військовий облік
Жінки з медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставатимуть на військовий облік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
43K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
4910
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua