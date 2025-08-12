Зеленський доручив спростити умови вступу до вишів

Президент: Була ідея, зокрема, щодо зимової вступної кампанії

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських закладів вищої освіти. Ймовірним є запровадження зимової вступної кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Сьогодні вранці ми ще раз спілкувались з прем'єр-міністром України, з нашими урядовцями, з міністром фінансів, з міністром освіти, з командою Офісу. Були ґрунтовні розмови з нашими військовими командами. Ми готові зробити, на мій погляд, кілька відчутних важливих кроків. Перше – воєнний час, багато складнощів, всім дуже непросто, зокрема в контексті вступу до вищих навчальних закладів. Ми усі бачили, як було цим літом. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, щодо зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти», – сказав Зеленський.

Президент додав, що під час зустрічі лунали й інші пропозиції. За його словами, всі вони ще потребують аналізу, рішення напрацюють упродовж десяти днів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив з урядом можливість збільшення стипендій для студентів із 2026 року. «Ми домовились з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили», – йдеться у заяві.