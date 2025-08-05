Стало відомо, скільки цьогорічних вступників отримали бюджетні місця

Майже 62 тис. осіб отримали бюджетне місце за денною формою навчання, понад 4,3 тис. – заочною

Рекомендації до зарахування уже в електронних кабінетах вступників. Йдеться про вступ до закладів вищої освіти на основі 11 класів та диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.

Загалом за підсумками автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення рекомендації отримали 176376 вступників. «Алгоритм адресного розміщення спрацював – і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою. А ще – підсилює відповідальність вибору», – каже він.

Зазначається, що 61 178 осіб отримали бюджетне місце за денною формою навчання, 4 315 – заочною. Квота-1: 4 060 осіб (з них 728 – заочна форма), квота-2: 4 960 осіб (з них 129 – заочна форма). Разом – 13,5% усіх рекомендованих на бюджет.

За словами Винницького, 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом. 86% – за одним із трьох перших пріоритетів.

Всього було створено майже 210 тис. електронних кабінетів. 195 тис. вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви. Близько 20 тис. вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів, однак у них ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі (після 11 серпня).

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

Як повідомлялося, в Україні цьогоріч інша форма розрахунку конкурсного бала для вступників, ніж це було попередніми роками. «Змінилася формула розрахунку конкурсного бала – тепер вона мотивує обирати профільні предмети», – зазначили у Міносвіти.

До слова, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних.