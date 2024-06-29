Зливи та сильні пориви вітру в частині областей: прогноз погоди на 29 червня

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів

За даними синоптиків у суботу, 29 червня, у частині областей дощі, грози, град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Така погода очікується сьогодні вдень у більшості західних областей. Водночас у решті областей – мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень +27…+32 градуси, у Карпатах – +22…+27.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вдень у столиці +29…+31 градус.

Нагадаємо, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему.