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    Французький ліцей при посольстві в Києві йде на канікули через можливий напад РФ

    Рішення про дострокове закриття закладу ухвалила дипломатична служба - Французький ліцей при посольстві в Києві йде на канікули через можливий напад РФ
    Рішення про дострокове закриття закладу ухвалила дипломатична служба
    фото з відкритих джерел

    Учні та батьки отримали повідомлення, що навчання призупиняється з метою безпеки

    Французький ліцей імені Анни Київської при посольстві в Києві закривається з вівторка, 15 лютого. Керівництво школи ухвалило таке рішення у зв'язку з «контекстом безпеки, який є пріоритетним». Про це пише видання «Страна».

    Повідомляється, що листи про те, що у вівторок, 15 лютого, школа зачинить свої двері, було розіслано батькам учнів ліцею. Адміністрація повідомляє, що рішення про дострокове закриття закладу ухвалила дипломатична служба.

    Заняття попередньо відновляться в середу, 9 березня. Про це обіцяють повідомити додатково.

    Як відомо, посольство США буде тимчасово перенесено до Львова.

    Також Канада переносить своє посольство з Києва до Львова. Згодом стало відомо, що Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

    Напередодні посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Мова йде про співробітників, які не займають критично важливі посади.

    Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

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    Теги: Київ школа канікули напад навчання батьки
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    Французький ліцей при посольстві в Києві йде на канікули через можливий напад РФ