Військові привітали школярів прифронтового селища з Днем знань. На святі були і Луценки (фото)



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День знань на Донбасі

Командування та військовослужбовці ОТУ «Схід» привітали школярів прифронтового селища Гранітне з Днем Знань

Сьогодні, 1 вересня, командування та військовослужбовці оперативно-тактичного угруповання «Схід» завітали до мешканців прифронтового селища Гранітне та привітали тамтешніх школярів із Днем Знань. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

Гранітне знаходиться дуже близько до лінії фронту. В цей самий час 2015 року його ще обстоювали проросійські бойовики. Тоді 1 вересня, святкову лінійку з міркувань безпеки проводили в приміщенні школи. А сьогодні вишикувались на шкільному дворі. Цього року в перший клас пішли 17 маленьких мешканців Гранітного.

Щоб привітати їх із святом до населеного пункту також приїхали представники місцевої влади, громадських організацій, народні депутати України та Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

На оприлюднених фото видно, що свято відвідали генеральний прокурор Юрій Луценко та представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

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