Росія викрала щонайменше 230 тисяч українських дітей

РФ цілеспрямовано знищує українську націю

Росія депортує громадян України, в тому числі дітей, з метою знищення української нації. Про це ідеться в заяві української делегації в ООН під час відкритих дебатів у Радбезі ООН з питань захисту цивільного населення в умовах конфліктів, передає Укрінформ.

«Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму», – сказав радник Постійного представництва України при ООН Сергій Дворник зазначив Дворник.

Він зазначив, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато отримали поранення. Майже 220 тис. осіб втратили свої домівки.

Мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території: 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.

«Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза», – зазначив Дворник.

Проте, за його словами, Росія недооцінила готовність допомагати, гостинність і прихильність до українців наших сусідів та інших друзів.

«Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення в рамках своєї воєнної стратегії в стилі нацизму», – сказав він.

Убивства, тортури, незаконні затримання, насильницька депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні, конфіскація зерна в місцевих фермерів - ось далеко не повний перелік злочинів Росії проти цивільного населення України, нагадав дипломат.

Як повідомлялося, відомі факти, що рашисти вивозять українців з тимчасово окупованих території у Чувашію, зокрема – у райони неподалік Чебоксар.

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