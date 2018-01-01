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    Наука та освіта

    З 2018 діти в школі навчатимуться 12 років

    Відтепер середня освіта буде поділена на три рівні, кожен з яких буде завершуватися державною атестацією
    Згідно з прийнятим у вересні минулого року «Законом про освіту», починаючи з цього року школярі навчатимуться 12 років. У новому законі передбачений поділ середньої освіти на три рівні: початкова освіта тривалістю чотири роки; базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки. При цьому
    • Сьогодні, 14:35
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    Відтепер середня освіта буде поділена на три рівні, кожен з яких буде завершуватися державною атестацією

    Згідно з прийнятим у вересні минулого року «Законом про освіту», починаючи з цього року школярі навчатимуться 12 років. У новому законі передбачений поділ середньої освіти на три рівні: початкова освіта тривалістю чотири роки; базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки.

    При цьому останній (профільний) рівень матиме два напрямки.

    Перший напрямок – академічний – передбачає продовження освіти у вищих навчальних закладах.

    Другий напрямок – профільний, орієнтований на ринок праці, тобто профільне навчання на основі поєднання змісту освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання.

    Ще одним нововведенням є те, що відтепер після закінчення кожного рівня освіти відбуватиметься державна атестація, яка може проходити, зокрема, у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання.

    Навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року; для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року

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