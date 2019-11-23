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    Політика

    Жага знань. «Слуги народу» хочуть знову повчитися у Трускавці

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    Жага знань. «Слуги народу» хочуть знову повчитися у Трускавці

    «Слуг народу» хочуть навчити, як захистити себе від спілкування з пранкерами

    Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що політсила планує провести ще один навчальний курс – «Трускавець-2». Народних депутатів навчатимуть цифровій грамотності.

    «У нас вже є кілька партнерів, які готові, коли трошки стихне цей наш весь процес. У нас є ідея зробити «Трускавець-2» десь між сесіями, можливо, в кінці січня. І ми обов’язково туди включимо цей пункт (цифрової грамотності, – ред.) і пункт про декларування», – зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Радіо НВ».

    Народних депутатів від «Слуги народу», зокрема, хочуть навчити, як захистити себе від спілкування з пранкерами.

    Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

    Читайте також: Навчання депутатів від «Слуги народу» в Трускавці обійшлося партії в 10 млн грн, – «Чесно».
    гроші партії навчання Олександр Корнієнко пранкер
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