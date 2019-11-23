Жага знань. «Слуги народу» хочуть знову повчитися у Трускавці



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«Слуг народу» хочуть навчити, як захистити себе від спілкування з пранкерами

Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що політсила планує провести ще один навчальний курс – «Трускавець-2». Народних депутатів навчатимуть цифровій грамотності.

«У нас вже є кілька партнерів, які готові, коли трошки стихне цей наш весь процес. У нас є ідея зробити «Трускавець-2» десь між сесіями, можливо, в кінці січня. І ми обов’язково туди включимо цей пункт (цифрової грамотності, – ред.) і пункт про декларування», – зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Радіо НВ».

Народних депутатів від «Слуги народу», зокрема, хочуть навчити, як захистити себе від спілкування з пранкерами.

Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».