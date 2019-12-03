Жителі Землі спостерігатимуть неозброєним оком унікальне космічне явище



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Наднову буде видно на небосхилі як частину сузір'я Лебедя і Північного Хреста

Вибух наднової зірки затьмарить своїм світлом сяйво більшості зірок в нашій галактиці

Жителі Землі у 2022 році зможуть спостерігати неозброєним оком унікальне явище.

За прогнозами, вибух наднової зірки затьмарить своїм світлом сяйво більшості зірок в нашій галактиці, пише FaceNews.ua.

Йдеться про подвійну систему KIC 9832227 в сузір'ї Лебедя, що відділяють від нас 1800 світлових років.

Зірки в цій системі розташовані настільки близько одна до одної, що мають загальну атмосферу, а швидкість їх обертання постійно збільшується (зараз період обертання становить 11 годин).

Про можливе зіткнення, що очікується приблизно через два - п'ять років розповів на щорічних зборах Американського астрономічного товариства професор Ларрі Мольнар з Коледжу Кальвіна в США.

За його словами, передбачити подібні космічні катастрофи досить складно - на дослідження пішло кілька років (вивчати зоряну пару астрономи почали ще в 2013).

Наднову буде видно на небосхилі як частину сузір'я Лебедя і Північного Хреста.