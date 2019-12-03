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    Наука та освіта

    Жителі Землі спостерігатимуть неозброєним оком унікальне космічне явище

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    Наднову буде видно на небосхилі як частину сузір'я Лебедя і Північного Хреста - Жителі Землі спостерігатимуть неозброєним оком унікальне космічне явище
    Наднову буде видно на небосхилі як частину сузір'я Лебедя і Північного Хреста

    Вибух наднової зірки затьмарить своїм світлом сяйво більшості зірок в нашій галактиці

    Жителі Землі у 2022 році зможуть спостерігати неозброєним оком унікальне явище.

    За прогнозами, вибух наднової зірки затьмарить своїм світлом сяйво більшості зірок в нашій галактиці, пише FaceNews.ua.

    Йдеться про подвійну систему KIC 9832227 в сузір'ї Лебедя, що відділяють від нас 1800 світлових років.

    Зірки в цій системі розташовані настільки близько одна до одної, що мають загальну атмосферу, а швидкість їх обертання постійно збільшується (зараз період обертання становить 11 годин).

    Про можливе зіткнення, що очікується приблизно через два - п'ять років розповів на щорічних зборах Американського астрономічного товариства професор Ларрі Мольнар з Коледжу Кальвіна в США.

    За його словами, передбачити подібні космічні катастрофи досить складно - на дослідження пішло кілька років (вивчати зоряну пару астрономи почали ще в 2013).

    Наднову буде видно на небосхилі як частину сузір'я Лебедя і Північного Хреста.

    вибух США космос
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