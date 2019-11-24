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    Технології

    Модуль NASA пробурив свердловину на Марсі

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    Модуль NASA пробурив свердловину на Марсі

    Модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу

    Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися на кілька сантиметрів на поверхню планети.

    Про це повідомляє NASA.

    Повідомляється, що модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

    В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса. Зокрема, віддача при бурінні врівноважувалася і установці не вдавалося просунутися вглиб.

    Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.

    Нагадаємо, у США під час випробувань SpaceX ракети Starship, на якій планують здійснювати польоти на Марс, стався вибух.

    Повідомляється, що метою випробування було виявлення максимально допустимого рівня тиску в системах.

    В результаті вибуху від ракети відокремилися деякі елементи конструкції, хоча сам корабель повністю не був зруйнований.

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