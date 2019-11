Модуль NASA пробурив свердловину на Марсі

Модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу

Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися на кілька сантиметрів на поверхню планети.

Про це повідомляє NASA.

Повідомляється, що модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса. Зокрема, віддача при бурінні врівноважувалася і установці не вдавалося просунутися вглиб.

Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.

My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has helped it move down ~1.25 inches (~32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team’s efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi