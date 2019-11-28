На Міжнародній космічній станції вийшли з ладу усі туалети



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Один з туалетів на МКС

Під час поломки космонавти використовували памперси

На Міжнародній космічній станції (МКС) тимчасово зламалися усі туалети. Про це стало відомо з трансляції NASA.

За словами італійського космонавта Луки Пармітано, в американському сегменті туалет не працював через постійні індикацій про несправності, а в російському - не використовувався через сигналізацію переповненого бака.

Також туалети встановлені в двох пристикованих до станції пілотованих кораблях «Союз», але вони використовуються лише в разі крайньої необхідності. Під час поломки космонавти використовували памперси.

Через деякий час космонавти повідомили, що туалети вдалося полагодити. У «Роскосмосі» додали, що туалети вийшли з ладу вночі і з того моменту екіпаж займався ремонтом.

До слова, Україна представила у Дубаї апарат для дослідження Місяця.