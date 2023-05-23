Яких фахівців потребуватиме Україна після перемоги? Міністр освіти зробив прогноз

Найближчим часом Україні будуть потрібні кваліфіковані робочі руки

Унаслідок війни багато українських міст та селищ потребують відновлення. Тому наразі актуальним питанням є підготовка відповідних спеціалістів. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю «Лівому берегу».

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Як заявив Лісовий, підготовка фахівців для відбудови України – актуальне питання, над яким вже провадиться активна робота. «І Харківщина, і Луганщина. Це все треба відбудувати, розмінувати. Будуть потрібні кваліфіковані робочі руки... Ми пріоритезуємо профтехосвіту», – заявив міністр.

Міністр зазначив, що це стане одним з найбільших викликів для вищої освіти, «тому що в професійній діяльності сьогодні сантехнік або зварник дуже часто одержують більше, ніж юрист-випускник».

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Очільник МОН також наголосив на важливості змін у дошкільній, позашкільній та загальній середній освіті. Він переконаний, що вони повинні формувати людину, робити її інтелектуально та емоційно розвиненою. Також важливо працювати над психологією, адже це допоможе дитині зробити правильний вибір щодо майбутньої професії.

«Держава платить за те, щоб отримати кадровий потенціал для розвитку своєї економіки, для розвитку своєї гуманітарної, суспільної та соціальної сфери. Це одне завдання. Друге завдання – допомогти людині стати успішною і щасливою. Вища освіта повинна дати державі якісний кадровий ресурс і повинна надати людині набір інструментів для ефективної самореалізації в будь-якій цікавій для неї сфері», – резюмував Лісовий.

Нагадаємо, що відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури. Зазначається, що ключовим фокусом у роботі Кабміну залишається забезпечення сил оборони та гарантія макрофінансової стабільності та початок відновлення держави.

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