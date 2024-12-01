Дмитро Ярош показав нового члена родини

Користувачі вітають Яроша з поповненням, жартуючи, що він тепер «заможний чоловік»

Командувач Української добровольчої армії та екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош похвалився, що в’пяте став дідусем. Він опублікував фото наймолодшого онука Володимира у Facebook.

«Шановні друзі, хочу вас познайомити зі своїм пʼятим, поки наймолодшим, онуком Володимиром…Він ще дуже маленький, але вже Українець та Християнин. І люблю я його дуже-дуже! Все роблю для того, щоб він жив у вільній, процвітаючій, мирній Державі Україна… Щасти тобі, онучку, у житті!», – написав Дмитро Ярош.

У коментарях користувачі вітають Дмитра Яроша з поповненням у родині, жартуючи, що він тепер «заможний чоловік». А малюку бажають зростати під вільним українським небом.

«Козацькому роду нема переводу!», «Вітаю Дмитре! П`ять онуків – ціле багатство!», «Вітаю, Друже! Ось яке справжнє щастя!» – пишуть у коментарях.

Раніше Ярош показав своїх чотирьох онуків. «Донечки вислали фото онучків: Назарко, Устимко, Софійка, Олічка. Персоніфіковане, для мене, майбутнє України. І моє особисте…» – написав ексрадник головнокомандувача Збройних сил України.

Нагадаємо, Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош.

Також зазначалося, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною». Раніше він розказав, що найбільше його здивувало у перший місяць війни в Україні.