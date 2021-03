1 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна думати про погане, плакати і сумувати

Сьогодні, 1 квітня, православні християни вшановують пам'ять святої Дарії та її чоловіка Хрисанфа. У світі відзначають Міжнародний день сміху, Міжнародний день птахів і День народження коньяку.

Крім того, сьогодні вісімнадцятий день Великого посту.

Міжнародний день сміху

День дурня (April Fools 'Day або All Fool's Day) або День сміху – це міжнародне свято, що відзначається в усьому світі 1 квітня. У цей день прийнято розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.

Звідки саме родом це свято – із Франції, Англії, Мексики або Швеції – таємниця, яка, на жаль, покрита мороком. Одну з впливових версій про виникнення свята сміху пов'язують з тим, що спочатку 1 квітня святкувалося в багатьох країнах як день весняного рівнодення і час Великодня. Святкування з нагоди весняного нового року завжди супроводжувалися жартами, та веселими витівками. Традиція свята живе і тепер: причиною стала сама природа, тому що весняні примхи погоди люди намагалися задобрити жартами і розіграшами.

Інша, також поширена, версія виникнення Дня сміху пов'язана з переходом на Григоріанський календар, запроваджений Папою Римським Григорієм в 1582 році. Справа в тому, що Новий рік в середні століття святкувався не 1 січня, а в кінці березня, до того, як в 1563-1564 роках король Карл Дев'ятий (King Charles IX) реформував у Франції календар. Тому Новорічний тиждень починався 25 березня і закінчувався 1 квітня.

Першоквітневі жарти на рідкість різноманітні і охоплюють широкі верстви як тих, хто жартує, так і тих, над ким жартують. Найвідоміші першоквітневі розіграші вже класифіковані в список 100 першоквітневих жартів всіх часів (The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time), серед яких: падіння Пізанської вежі, фоторепортаж про літаючих пінгвінів, приземлення НЛО в Лондоні, перехід на десяткову систему вимірювання часу, зміна числа Пі з 3.14 на 3.0 та інші.

Міжнародний день птахів

Щорічно 1 квітня відзначається Міжнародний день птахів (International Bird Day) – інтернаціональне екологічне свято. Його мета – збереження видового різноманіття та чисельності птахів.

Свято виникло в США в 1894 році. Незабаром свято, що отримало популярність завдяки ЗМІ, почало масово проводитися в усіх штатах, потім прийшло до Європи.

19 березня 1902 року було ухвалено «Міжнародну конвенцію з охорони птахів, корисних в сільському господарстві», яку підписали понад десяти держав. Вона набрала чинності 12 грудня 1905 року. 18 жовтня 1950 року в Парижі була підписана «Міжнародна конвенція про охорону птахів», що замінила попередній документ для більшої частини держав-учасників – вона розглядала вже всі види птахів, а не тільки ті, які корисні для сільського господарства.

В даний час Міжнародний день птахів проходить в рамках біологічної програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» у багатьох країнах світу.

День народження коньяку

1 квітня відзначається неофіційне, відоме переважно в колах фахівців-виробників, а також шанувальників одного з міцних алкогольних напоїв свято – День народження коньяку.

Коньяк являє собою міцний алкогольний напій, різновид бренді, тобто винного дистиляту, який виготовляється за суворої технології з певних сортів винограду в конкретній місцевості.

Назва «Cognac» французького походження і вказує на найменування містечка і місцевості (регіону) в якій він розташований. Саме тут і тільки тут виробляється цей знаменитий алкогольний напій. Секрети виробництва напою строго зберігаються виробниками. Є думка, що навіть перегінний апарат (куб), іменований Шарантському аламбіку (по найменуванню департаменту Шаранта, в якому розташоване містечко Коньяк) має свої технологічні особливості і секрети. Бочки, в яких витримують коньяк, також особливі і виробляються з певних видів дуба.

Коньяк у Франції вважається одним з національних надбань. Щорічно на вулицях міста, яке дало ім'я цьому популярному алкогольного напою, потроюються святкові заходи з можливістю для гостей дегустації продуктів іменитих коньячних брендів, а також іншої алкогольної продукції.

Дарина Брудна

Народне свято Дарина Брудна відзначається 1 квітня 2021 року (за старим стилем – 19 березня). У церковному календарі це дата вшанування пам'яті святиї Дарії та її чоловіка Хрисанфа.

Люди прозвали день «брудним» тому, що сніг, який тане під променями сонця, перетворювався місиво.

Історія

Дарія жила в Римі в III столітті. До заміжжя була язичником, як і сім'я її майбутнього чоловіка. Але сам Хрисанф вже кілька років вивчав Святе Письмо. Після таємного хрещення він почав відкрито проповідувати слово Боже. З метою повернути сина на шлях «правильної» віри батько одружив його на красуні-язичниці.

Дарія виявилася не тільки вродливою, але й розумною дівчиною. Вона також прийняла християнство. У Дарії в будинку збиралися жінки-християнки, у Хрисанфа - чоловіки. Інше подружжя-язичників поскаржилися управителю Келеріпу на них. За проповідування християнської безшлюбності пару заарештували.

Дарію віддали в блудний будинок. Але з'явився з нізвідки лев і не підпустять нікого, хто бажав осквернити її. А вигрібна яма, в яку кинули Хрисанфа, очистилася і стала пахнути. Звістка про те, що відбувається дійшла до імператора Нумермана. Він наказав піддати подружжя тортурам і стратити. Після довгих численних катувань мучеників живими закопали в землю.

Традиції та обряди

На Дарину Брудну прийнято молитися святим про благополуччя і щастя в шлюбі.

У народі вірять, що 1 квітня прокидається домовик. Крім традиційного частування у вигляді молока, каші і свіжоспеченого хліба, його потрібно ще порадувати чимось смішним. В іншому випадку він почне пустувати.

Дівчатам рекомендується в цей день влаштовувати якомога більше розіграшів. Вважається, чим краще вона з цим впорається, тим менше її буде обманювати наречений.

Що не можна робити сьогодні

Не можна в цей день озиратися на жіночі голоси.

Не можна думати про погане, плакати і сумувати.

Народні прикмети

Якщо на Дарину Брудну ясно і тепло, то літо буде сухим і вітряним.

Якщо день дощовий, то можна не побоюватися літньої посухи.

Якщо вночі зірок не видно, значить, наступні дні будуть теплими.

Яка погода 1 квітня, такою вона буде і через пів року.

Весняні води шумно біжать – буде багато трави.

Верба зацвіла – пора діставати вулики.

В цей день зазвичай тане сніг, який все перетворює в бруд. Але боятися його варто лише людям з поганими думками. Згідно з народним повір'ям, Дар'я їх обов'язково «позначить» брудом.

Іменини

У четвер, 1 квітня, іменини відзначають Ян, Інокентій, Іван, Дмитро, Софія, Мотря, Іларія, Дарина.