Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні

Президенти України та Фінляндії обговорили кроки для наближення справедливого миру

Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги України. Це буде вже 27-е постачання військової техніки від Фінляндії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України.

«Із Президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки і посилення санкцій проти Росії. Наближення тривалого та справедливого миру – наша спільна мета, і я вдячний за всю допомогу, надану Фінляндією, та підготовку наступного», – написав Зеленський у соціальній мережі.

Згодом стало відомо, що президенти України та Фінляндії обговорили кроки для наближення справедливого миру. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Володимир Зеленський та Александр Стубб обговорили підготовку 27-го пакету допомоги та актуальні військові потреби України. Окрема увага – інвестиціям у внутрішнє виробництво дронів, зокрема за данською моделлю, та розвитку оборонно-промислової співпраці.

«Ми продовжуватимемо підтримку України. Немає жодних питань щодо цього. Це все – про вашу незалежність, ваш суверенітет і вашу територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите», – наголосив Президент Фінляндії.

Президенти також узгодили дати наступних зустрічей.

«Дякую за останній пакет санкцій щодо тіньового флоту, за багато ваших конкретних кроків, за всі пакети допомоги й підтримку наших людей», – сказав Глава Української держави.

Також повідомлялось, що Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли самохідні гаубиці RCH 155, колісні БМП RCT-30 Boxer та сотні ударних безпілотників.

До слова, Варшава готує черговий пакет військової допомоги для Києва. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі у форматі «Рамштайш».

«Польща готує черговий пакет допомоги для України, чергову партію допомоги. Ми завжди передаємо те, що можливо», – зазначив польський міністр.