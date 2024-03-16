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Юрій Ігнат більше не речник Повітряних Сил – Олещук

Діана Гасюк
glavcom.ua
Юрій Ігнат більше не речник Повітряних Сил – Олещук
У зв'язку з таким переведенням спікера на нову посаду Олещук висловив Ігнату велику вдячність за його роботу
фото з відкритих джерел

Ігнат залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку

16 березня Юрій Ігнат покинув посаду начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«З моменту повномасштабного вторгнення я особисто дякував цій людині усього двічі на рік – на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від президента України», – каже Олещук про Юрія Ігната.

У зв'язку з таким переведенням спікера на нову посаду Олещук висловив Ігнату велику вдячність за його роботу.

«Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь!», – йдеться в заяві Олещука.

Він висловив упевненість, що ще неодноразово подякує Ігнату.

До відома, полковнику Юрію Ігнату 46 років. Він здобув вищу освіту у Львівському військовому інституті при Національному університеті «Львівська політехніка», де навчався на спеціальності «військова журналістика».

Був начальником відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міноборони «Народна армія». Потім, у 2018 році, Ігнат очолив пресслужбу командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема Юрій Ігнат є кавалером ордена Данила Галицького.

Нагадаємо, триває 752-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень.

Теги: Юрій Ігнат свято армія Міноборони

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