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Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
21 січня Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил
фото з відкритих джерел

Командування Медичних сил заявило про нетерпимість до корупції після затримання Друзя

Командування Медичних сил ЗСУ заявило про «нетерпимість до фактів, які містять корупційні злочини» після затримання головного психіатра ЗСУ Олега Друзя за підозрою в незаконному збагаченні на $1 млн. Про це йдеться в повідомленні командування.

«Сьогодні, 21.01.2025, Служба безпеки України затримала головного психіатра ЗСУ, який за інформацією слідства, під час повномасштабного вторгнення Росії набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. Командування Медичних сил ЗС України висловлює нетерпимість до фактів, які містять корупційні злочини», – йдеться у повідомленні.

Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн
Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн
фото з відкритих джерел

Командування Медичних сил зауважує, що подібні ситуації підривають авторитет ЗСУ:

«Такі дії підривають авторитет Збройних Сил України, шкодять проведенню мобілізаційних заходів, таким чином, несучи загрозу Державі та її суспільству! Особовий склад Командування Медичних сил ЗС України сприяє розслідуванню та покладає надії на обʼєктивне слідство».

Нагадаємо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Як повідомлялося, Олег Друзь не вперше потрапляє в подібну ситуацію. Ще навесні 2017 року начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, він вимагав 52 тис. грн.

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Теги: військові СБУ ЗСУ корупція в Україні корупція

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